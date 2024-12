Alirio Uribe, congresista del Pacto Histórico que investiga a Petro en la Comisión de Acusación, dice que argumentos para separarlo del proceso son “temerarios e ilegales”

El congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe, insiste en que él, pese a su cercanía con Gustavo Petro, puede continuar al frente de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación en contra del primer mandatario por presunta financiación irregular de la campaña presidencial en 2022.

Lo dijo luego de que el parlamentario del Centro Democrático, Christian Garcés, presentara una solicitud para que Uribe se declare impedido por su clara cercanía con el jefe de Estado, un hecho que, a su juicio, ha dificultado el avance de la investigación contra el mandatario.

Alirio Uribe divulgó un comunicado de prensa en sus redes sociales este lunes donde dice que la investigación contra Gustavo Petro “avanza con celeridad, rigor, diligencia y respetando el debido proceso”.

Christian Garcés recusó a Alirio Uribe. | Foto: SEMANA

No obstante, mientras el Consejo Nacional Electoral ya formuló pliego de cargos contra los directivos de la campaña presidencial del 2022 por presunta violación de topes electorales, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sigue escuchando testigos.

Uribe afirmó que “se han evacuado más del 90 por ciento de las pruebas, la recusación ya se había resuelto y se basa en argumentos temerarios e ilegales”.

Según Alirio Uribe, “con los mismos argumentos que usó hace un año y ya fueron negados por la Comisión de Investigación y Acusaciones, que no corresponden a la realidad ni se encajan a las causales de impedimento que contempla la ley, me ha recusado por segunda vez. Me manifesté a través de auto en término prudente y allí sustenté jurídica y fácticamente por qué no deben admitirse sus argumentos para apartarme del caso”.

Gustavo Petro, Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, dos de los investigadores del Presidente en el Congreso. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3. SEMANA.

Dejó claro que la resolución de la recusación depende de los demás miembros de la Comisión “porque así lo ordena la ley y no depende de mí, la fecha para la sesión en la que se vote, pues yo no puedo votar mi propia recusación ni hago parte de la mesa directiva que es quien cita las sesiones. Aunque de forma recurrente el Representante Garcés quiere señalar a la opinión pública que la responsabilidad es mía, lo cierto es que en la decisión no participo yo y que las interpretaciones jurídicas en las que basa sus afirmaciones han sido rigurosamente abordadas y debatidas por la Comisión a lo largo de estos dos años, al igual que muchos asuntos jurídicos complejos en los que hay vacíos normativos y hemos recurrido a las fuentes auxiliares del derecho para solucionarlos”.

Uribe llamó a la mesura. “La recusación será votada por la Comisión porque así lo ordena la ley y yo me acogeré a lo que allí se disponga en el momento en que se resuelva. La suspensión de términos de la investigación cuando se recusa a los investigadores no es un capricho de la Comisión, es el cumplimiento de un deber legal consagrado en el artículo 108 de la Ley 600 de 2000″.

El Congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe. | Foto: león darío peláez-semana

Y siguió: “La mayoría de Representantes de la Comisión tiene investigaciones asignadas contra el Presidente de la República en relación con asuntos de su campaña, y recientemente se han abordado casos de expresidentes y exfiscales porque la Comisión tiene cerca de 1500 casos en curso, pero el Representante Garcés centra sus ataques en mi labor porque le asiste animadversión contra mi persona. Al respecto puedo asegurar que he acatado uno a uno los deberes de un investigador disciplinado, por eso hasta la fecha y contrario a lo que él señala, he practicado cerca de 60 pruebas en el caso sobre financiación de la campaña presidencial que me fue asignado junto a los representantes Carrillo y Arizabaleta, pues a todos nos interesa conocer la verdad de lo sucedido con las cuentas de la campaña para ponerlo en conocimiento del pueblo colombiano con sustento probatorio y no con base en meras especulaciones”.

Por esto, dijo que de ninguna manera cederá ante el insulto para provocar una discusión personalista e inocua. “Será mi labor en la Comisión y en los demás espacios que ocupo en el Congreso los que definirán mi ejercicio”, expresó.

Por último envió un mensaje: “El represente Christian Garcés, los distintos movimientos y partidos políticos y en general todo el pueblo colombiano pueden tener certeza de que desde el triunvirato del que hago parte y desde la Comisión de Investigación y Acusación continuaremos con diligencia y rigor nuestra labor investigativa en el caso de la financiación de la campaña presidencial, pese a las múltiples suspensiones del proceso ajenas a nuestra voluntad y daremos a conocer en el momento en que se cierre la investigación las conclusiones”.