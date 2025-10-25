Uber lanzó servicio de taxis autónomos: esta es la ciudad donde ya operan con la novedosa oferta

WeRide, una de las compañías que viene desarrollando tecnología de conducción autónoma, y ​​Uber Technologies, han comenzado a ofrecer viajes autónomos de pasajeros en Robotaxi en Riad, capital de Arabia Saudita, lo que marca la primera vez que vehículos de este tipo están disponibles públicamente en la plataforma Uber en ese país.

Las empresas Uber Technologies, Lucid Motors y Nuro también anunciaron la firma de una alianza orientada al desarrollo y despliegue de una flota de robotaxis eléctricos y autónomos (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images) | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

La iniciativa representa un hito importante en la asociación de Uber con la Autoridad General de Transporte (TGA) y se alinea con la ambición Visión 2030 del Reino de liderar la innovación en movilidad inteligente y sostenible.

A partir de ahora, los usuarios de Uber que viajen entre Roshn Front y la Universidad Princesa Noura podrán seleccionar un WeRide Robotaxi GXR, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de primera mano de movilidad sin conductor en Arabia Saudita.

Sarfraz Maredia, director global de Movilidad Autónoma y Entregas de Uber, destacó el avance de la compañía en Medio Oriente al integrar este tipo de tecnología y al poder ofrecerla al público.

“Nos entusiasma llevar vehículos autónomos a los pasajeros de Arabia Saudí. Este hito, en colaboración con la Autoridad General de Transporte y WeRide, marca un importante paso en nuestro progreso en Oriente Medio, a medida que seguimos ampliando el acceso a los vehículos autónomos y construimos un transporte más seguro y sostenible para todos", dijo Maredia.

El logotipo de Uber en un automóvil en la calle | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Jennifer Li, directora financiera y directora internacional de WeRide, destacó que la alianza con Uber puede impulsar los proyectos de la compañía encaminados a una tecnología limpia y sostenible.

“Nos enorgullece asociarnos con Uber para introducir la movilidad autónoma en Riad, lo que marca otro hito global para WeRide y para la trayectoria del Reino hacia un transporte inteligente y sostenible. A través de nuestra tecnología de conducción autónoma de vanguardia, buscamos mejorar la movilidad diaria y contribuir al futuro de ciudades más seguras, ecológicas y eficientes en Arabia Saudita y más allá“, agregó la ejecutiva..

En el lanzamiento inicial, cada Robotaxi incluirá un operador de vehículo para garantizar una experiencia más segura y confiable para los pasajeros y peatones, antes de pasar a operaciones totalmente sin conductor en el futuro.

Este nuevo hito se produce tras la Fase Operativa Inicial de Vehículos Autónomos, inaugurada en julio por el Ministro de Transporte y Servicios Logísticos y Presidente de la Junta de la Autoridad General de Transporte, Saleh bin Nasser Al-Jasser.

El servicio estará disponible, inicialmente, en Riad, capital de Arabia Saudita. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Previamente, el auto de WeRide obtuvo el primer permiso de conducción autónoma de Robotaxi en Arabia Saudí. De esta manera, es la primera empresa de tecnología de vehículos autónomos cuyo Robotaxi ha completado el entorno de pruebas regulatorio de la TGA para el pilotaje de vehículos autónomos en Arabia Saudí. También se produce tras el lanzamiento público de WeRide en la plataforma Uber en Abu Dabi a finales de 2024.