Marca colombiana VOET le apuesta a la perfumería de lujo y proyecta ventas por más de US$1 millón

La marca colombiana VOET presentó durante Colombiamoda su nueva cápsula de perfumería de lujo, Atelier, una colección integrada por las fragancias Paradise, Serenity y Elysium, con la que proyecta ventas superiores a US$1 millón en Colombia y México.

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento del mercado de fragancias de nicho que, según Mordor Intelligence, registrará un incremento del 8,91 % en 2026. La empresa señaló que la colección busca acercar la perfumería de autor a nuevas generaciones mediante el diseño y las emociones.

Esteban Velásquez, fundador y CEO de VOET, explicó que la iniciativa responde a una visión que integra moda, diseño y perfumería. “Creemos que una fragancia debe emocionar tanto como una gran pieza de diseño. Para nosotros, la experiencia comienza mucho antes del primer spray y está presente en cada detalle, desde el desarrollo del aroma hasta el empaque y la forma en que la persona se relaciona con el producto. Atelier nace precisamente de ese proceso creativo, donde cada fragancia fue desarrollada y perfeccionada hasta que realmente logró contar una historia”, afirmó.

Esteban Velásquez, fundador y CEO de VOET. Foto: VOET / API

El lanzamiento ocurre meses después de la llegada de VOET al mercado mexicano mediante una alianza con Tangerine y hace parte de un plan de expansión que contempla nuevos mercados en América y Europa.