Quiere ir al Mundial 2026 y marcó doblete en el primer partido de la temporada: Néstor Lorenzo observa

La expectativa de la prensa y los aficionados está puesta en que Néstor Lorenzo y sus dirigidos de la Selección Colombia clasifiquen de forma directa al Mundial 2026. No tienen un buen presente en eliminatorias, pero en septiembre, contra Bolivia y Venezuela, esperan cerrar de la mejor manera la competencia.

No cabe duda que aunque la Selección Colombia aún no tenga el cupo asegurado al Mundial, a pesar de estar muy cerca , Néstor Lorenzo va pensando en el grupo de jugadores que viajaría a Norteamérica. Las cosas pueden cambiar y los rendimientos variar, pero los futbolistas cafeteros dan el 100% en sus clubes para hacer parte del listado definitivo.

Deiver Machado se reporta con doblete en el arranque de la temporada

Luego, sobre el segundo del colombiano, añadieron: “Deiver Machado fue el más rápido en recibir un centro de Wesley Saïd y marcar su primer doblete en Sang et Or (1-3, 83′). Con esta victoria, el Lens se mantiene invicto en la pretemporada. Se enfrentará a la AS Roma este sábado en Bollaert-Delelis”.