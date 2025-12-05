Néstor Lorenzo se confesó y reveló lo que más le preocupa, a horas del sorteo del Mundial 2026

Néstor Lorenzo será el representante de la Selección Colombia en el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo este viernes a las 12:00 del mediodía.

El estratega argentino se mostró contento por conseguir el cupo a la Copa del Mundo, principal objetivo que se había trazado al momento de la firma de su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol.

Lorenzo no quiso hablar sobre la suerte de Colombia y el grupo que le puede tocar, pues su preocupación para por el nivel de los jugadores que son claves para el proyecto.

“No me animo a elegir un grupo en sí, sino preocuparme por cómo llega Colombia, que los jugadores estén en su más alto nivel al momento de la competencia mundial”, declaró a los micrófonos de ESPN.

Y es que el objetivo es avanzar hasta la final, tal como lo dijo James Rodríguez esta misma semana. “Llegar al último día. Hay que ir paso a paso, partido a partido, hay que empezar por la zona de grupos, la logística y afrontar cada partido como una final, para poder llegar al último día con posibilidades”, indicó el DT.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Néstor Lorenzo habla desde Washington antes del sorteo



"Un buen Mundial sería LLEGAR AL ÚLTIMO DÍA"



pic.twitter.com/5J8Pzk8fDa — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 5, 2025

Recordó a Pékerman

En sus declaraciones desde Washington, Néstor Lorenzo recordó el trabajo hecho con José Pékerman para las clasificaciones a Brasil-2014 y Rusia-2018.

“Hermoso haber podido colaborar para volver a un Mundial, a un país que quiero mucho, con José vivimos momentos muy lindos”, afirmó.

El proceso de Pékerman culminó en el año 2018 y se retomó cuatro años después como consecuencia del fracaso en las eliminatorias hacia Catar-2022.

Lorenzo recuperó gran parte de lo que se hizo en la década pasada y cimentó la clasificación que figuras que fueron descubiertas por Pékerman como el propio James Rodríguez.

“Cumplimos con el compromiso que adquirimos el día de la firma, de llevar a Colombia al Mundial“, apuntó Lorenzo.

Néstor Lorenzo planifica el amistoso ante Nueva Zelanda para tratar de encajar la victoria. | Foto: Getty Images

Colombia define su suerte

El Mundial 2026 empezará a jugarse desde hoy, viernes 5 de diciembre, cuando se defina el grupo de la Selección Colombia y el orden de los partidos que disputará en junio del próximo año.

Cabe recordar que Colombia enfrentará a un rival de cada bombo, sacando de esa lista a los países que pertenecen a la Conmebol.

Ahora mismo hay 42 selecciones confirmadas para el Mundial, faltando los seis cupos que se decidirán por la vía del repechaje.

Estos son los bombos del sorteo: