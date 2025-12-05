Suscribirse

Deportes

Néstor Lorenzo se confesó y reveló lo que más le preocupa, a horas del sorteo del Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia está en Washington y espera ansioso por conocer los rivales para la fase de grupos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 1:41 p. m.
Néstor Lorenzo habló desde Washington, en la previa al sorteo del Mundial 2026
Néstor Lorenzo habló desde Washington, en la previa al sorteo del Mundial 2026 | Foto: Video ESPN

Néstor Lorenzo será el representante de la Selección Colombia en el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo este viernes a las 12:00 del mediodía.

El estratega argentino se mostró contento por conseguir el cupo a la Copa del Mundo, principal objetivo que se había trazado al momento de la firma de su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol.

Lorenzo no quiso hablar sobre la suerte de Colombia y el grupo que le puede tocar, pues su preocupación para por el nivel de los jugadores que son claves para el proyecto.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

“No me animo a elegir un grupo en sí, sino preocuparme por cómo llega Colombia, que los jugadores estén en su más alto nivel al momento de la competencia mundial”, declaró a los micrófonos de ESPN.

Y es que el objetivo es avanzar hasta la final, tal como lo dijo James Rodríguez esta misma semana. “Llegar al último día. Hay que ir paso a paso, partido a partido, hay que empezar por la zona de grupos, la logística y afrontar cada partido como una final, para poder llegar al último día con posibilidades”, indicó el DT.

Recordó a Pékerman

En sus declaraciones desde Washington, Néstor Lorenzo recordó el trabajo hecho con José Pékerman para las clasificaciones a Brasil-2014 y Rusia-2018.

“Hermoso haber podido colaborar para volver a un Mundial, a un país que quiero mucho, con José vivimos momentos muy lindos”, afirmó.

El proceso de Pékerman culminó en el año 2018 y se retomó cuatro años después como consecuencia del fracaso en las eliminatorias hacia Catar-2022.

Contexto: Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

Lorenzo recuperó gran parte de lo que se hizo en la década pasada y cimentó la clasificación que figuras que fueron descubiertas por Pékerman como el propio James Rodríguez.

“Cumplimos con el compromiso que adquirimos el día de la firma, de llevar a Colombia al Mundial“, apuntó Lorenzo.

Néstor Lorenzo planifica el amistoso ante Nueva Zelanda para tratar de encajar la victoria.
Néstor Lorenzo planifica el amistoso ante Nueva Zelanda para tratar de encajar la victoria. | Foto: Getty Images

Colombia define su suerte

El Mundial 2026 empezará a jugarse desde hoy, viernes 5 de diciembre, cuando se defina el grupo de la Selección Colombia y el orden de los partidos que disputará en junio del próximo año.

Cabe recordar que Colombia enfrentará a un rival de cada bombo, sacando de esa lista a los países que pertenecen a la Conmebol.

Ahora mismo hay 42 selecciones confirmadas para el Mundial, faltando los seis cupos que se decidirán por la vía del repechaje.

Estos son los bombos del sorteo:

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué canal pasa Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps con Lionel Messi en la final de la MLS

2. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

3. Varios millones de dólares: Art Basel Miami sorprende con millonarias ventas

4. Caso talio: Zulma Guzmán Castro pide a sus conocidos que la defiendan: “Tuvimos una relación clandestina con el papá de la niña”

5. Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026Nestor Lorenzo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.