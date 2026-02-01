Deportes

Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

El estratega español se deshizo en elogios con el jugador guajiro y habló de una ventaja que tendrá en el partido del Mundial 2026.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

1 de febrero de 2026, 6:38 p. m.
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia, y Roberto Martínez, técnico de Portugal.
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia, y Roberto Martínez, técnico de Portugal. Foto: Getty Images

Colombia y Portugal protagonizarán uno de los partidos más emocionantes en el Mundial 2026. Las dos selecciones son las más fuertes del Grupo K y se espera que entre ellas se decida el liderato para clasificar a la siguiente ronda.

Para eso, cada escuadra tiene sus cartas y deposita la confianza en cada uno de los jugadores, pero hay unos que resaltan por encima de los demás. En el caso de la Tricolor, no hay ninguna duda de que hoy en día la gran figura es Luis Díaz.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions.
Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions. Foto: Getty Images

El guajiro la está rompiendo totalmente en el Bayern Múnich y actualmente es uno de los futbolistas más determinantes en Europa. Esto lo sabe Roberto Martínez, técnico de Portugal, que se deshizo en elogios para el número 7 de la Selección Colombia, aunque aclaró que no es la única arma que poseen los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"Realmente es un jugador que valoramos muchísimo, pero también valoramos otros muchos jugadores de la selección colombiana, como Luis Suarez, que está teniendo muy buena época en el Sporting aquí en Portugal“, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

"Un fuera de serie": Independiente Medellín dará palazo al mercado tras llegada de Chicho Arango a Nacional

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Fallo al 97' decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

En la historia de Bayern Múnich: obra maestra de Luis Díaz lo metió en lista de lujo y se lo exaltan

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: "Noche mágica"

Genialidad de Luis Díaz vuelve a salvar al Bayern Múnich del desastre y evitó un pésimo resultado en la Bundesliga

Regreso al gol de Luis Díaz: calló bocas en la Bundesliga en menos de un minuto con Bayern Múnich

El entrenador español se refirió a la notable diferencia que se está viendo en el nivel de Lucho en comparación con la camapaña pasada, cuando estaba en Liverpool, a lo que está mostrando con los alemanes.

"Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta", dijo.

Portugal coach Roberto Martinez watches Cristiano Ronaldo, right, during a Portugal soccer team training session in Oeiras, outside Lisbon, Tuesday, March 21, 2023. Portugal will play Liechtenstein Thursday in a Euro 2024 qualifying match in Lisbon, the first game under the new team head coach Roberto Martinez. (AP Photo/Armando Franca)
Roberto Martínez, técnico de Portugal. Foto: AP

De hecho, dejó en claro que es uno de los futbolistas a los que más le ‘teme’ por todas las capacidades que posee, especialmente en el uno contra uno.

Por eso, el técnico de Portugal no dudó en destacar su gran talento, a lo que además se le suma la experiencia que ha adquirido en los equipos. “Yo creo que eso son palabras mayores, un jugador muy efectivo, con una gran verticalidad, una gran capacidad de finalización”, comentó.

“Un jugador que se conoce muy bien en Portugal por su paso en el Oporto, pero la verdad que ha crecido muchísimo y un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”, añadió.

Sin embargo, Martínez también advirtió que la Tricolor tiene en su plantilla otros grandes nombres como James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumi, por lo que remarcó que no será para nada un juego fácil.

Y es que Colombia vs. Portugal será uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo, por lo menos así lo han dejado en claro los hinchas. Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, más de 30 millones de personas han buscado conseguir boletas para asistir al encuentro.

El partido se disputará en Miami, Estados Unidos, a partir de las 6:30 de la tarde del 27 de junio, día en el que el planeta del fútbol se paralizará para ver a Luis Diaz contra Cristiano Ronaldo.

Noticias Destacadas