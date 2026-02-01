Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Colombia y Portugal protagonizarán uno de los partidos más emocionantes en el Mundial 2026. Las dos selecciones son las más fuertes del Grupo K y se espera que entre ellas se decida el liderato para clasificar a la siguiente ronda.

Para eso, cada escuadra tiene sus cartas y deposita la confianza en cada uno de los jugadores, pero hay unos que resaltan por encima de los demás. En el caso de la Tricolor, no hay ninguna duda de que hoy en día la gran figura es Luis Díaz.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions. Foto: Getty Images

El guajiro la está rompiendo totalmente en el Bayern Múnich y actualmente es uno de los futbolistas más determinantes en Europa. Esto lo sabe Roberto Martínez, técnico de Portugal, que se deshizo en elogios para el número 7 de la Selección Colombia, aunque aclaró que no es la única arma que poseen los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"Realmente es un jugador que valoramos muchísimo, pero también valoramos otros muchos jugadores de la selección colombiana, como Luis Suarez, que está teniendo muy buena época en el Sporting aquí en Portugal“, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

El entrenador español se refirió a la notable diferencia que se está viendo en el nivel de Lucho en comparación con la camapaña pasada, cuando estaba en Liverpool, a lo que está mostrando con los alemanes.

"Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta", dijo.

Roberto Martínez, técnico de Portugal. Foto: AP

De hecho, dejó en claro que es uno de los futbolistas a los que más le ‘teme’ por todas las capacidades que posee, especialmente en el uno contra uno.

Por eso, el técnico de Portugal no dudó en destacar su gran talento, a lo que además se le suma la experiencia que ha adquirido en los equipos. “Yo creo que eso son palabras mayores, un jugador muy efectivo, con una gran verticalidad, una gran capacidad de finalización”, comentó.

“Un jugador que se conoce muy bien en Portugal por su paso en el Oporto, pero la verdad que ha crecido muchísimo y un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”, añadió.

Sin embargo, Martínez también advirtió que la Tricolor tiene en su plantilla otros grandes nombres como James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumi, por lo que remarcó que no será para nada un juego fácil.

Y es que Colombia vs. Portugal será uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo, por lo menos así lo han dejado en claro los hinchas. Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, más de 30 millones de personas han buscado conseguir boletas para asistir al encuentro.

El partido se disputará en Miami, Estados Unidos, a partir de las 6:30 de la tarde del 27 de junio, día en el que el planeta del fútbol se paralizará para ver a Luis Diaz contra Cristiano Ronaldo.