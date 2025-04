Melissa Gate aclaró su situación ‘amorosa’ con Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “Conmigo, abajo”

La respuesta de Melissa no tardó en llegar, con una mezcla de ironía y claridad: “No hemos empezado nada y ya terminamos. ¿Y ya se le terminó? Le dije y yo, vea, menos mal no tenemos nada, porque lo que le acabo de decir Laura es para tener un problema conmigo”, dijo sin rodeos.

Melissa también se refirió al comportamiento de Altafulla con su ex, y lo calificó como poco claro: “Era un caso hipotético. Le estaba diciendo yo que los comportamientos que él tenía con la ex no eran normales. Eso de que ‘te espero afuera’… hay varios mensajes ahí, y a mí me gusta prestarle atención a lo que la gente dice, pero sobre todo entender”, explicó.