¿Hay amor? Altafulla pone los ojos en Melissa Gate y recibe consejos para enamorarla a toda costa: “Joda, qué chicharrón”

Desde su llegada a la casa, Altafulla no ha ocultado su atracción hacia Melissa, lo que ha generado mucha expectativa entre los mismos participantes y seguidores del programa, quienes están atentos a cada interacción que tienen los dos en la casa más famosa de Colombia.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención no es solo el interés romántico de Altafulla, el cual niega a veces, sino los consejos que precisamente Yina Calderón , la enemiga de Melissa, le ha dado para conquistarla.

La influencer huilense se ha mostrado muy interesada en la interacción de Altafulla y Melissa, incluso ha aconsejado a Andrés y le ha que sea más directo, que le muestre a Melissa que es una persona segura de sí misma, pero sobre todo, lo advirtió y le mencionó que si Gate lo ve molestando con otras mujeres, pierde, porque Melissa no va con eso.

“Yo te digo, si a ti de verdad te gusta Melissa Gate, y me parece que es una buena elección, porque la pelada es buena pelada y eso que yo no la llevo con ella. Si le llegas a dar piquitos a Karina o a Laura G esa pelada se da cuenta y no te da ni el saludo, ni nada, y la tienes que conquistar con apuntes interesantes”, dijo Yina.