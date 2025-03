Melissa Gate reveló la verdad detrás de su polémica relación con Yina Calderón: “Lástima”

Desde antes de que las celebridades escogidas por el Canal RCN ingresaran de manera oficial a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate y Yina Calderón habían manifestado su enemistad en las redes sociales, pues en varias ocasiones discutieron por medio de indirectas, las cuales eran publicadas desde sus perfiles oficiales.

Esto provocó que su convivencia se tornara cada vez más complicada dentro del reality, pues debido a las incomodidades que se presentan al compartir el espacio con varias personas, han salido a relucir comentarios fuertes entre ellas, en los que, incluso, otros habitantes de la casa han terminado involucrados.

Yina Calderón y Melissa Gate han discutido en repetidas ocasiones en La casa de los famosos. | Foto: Instagram @yonacalderontv - @melissagate

Sin embargo, por medio de las cámaras, Melissa Gate se sinceró con sus seguidores y reveló qué es lo que realmente piensa de Yina Calderón.

“Vea, yo les voy a decir la verdad. A mí, ella nunca me ha caído mal. De hecho, yo hasta me reía de sus videos, hasta que se metió conmigo. Ya cuando ella se metió conmigo, yo dije, ‘nena, lo siento, pero te metiste con la loca equivocada’. Incluso, en varias ocasiones, muchos de ustedes, me habían hecho preguntas sobre ella y yo les respondía que me parecía super bien, que de pronto le faltaba un poco de ayuda o asesoría, pero nada más”.

Manifestó que no había criticado a la mujer, ni se había metido con sus problemas e inseguridades. Sin embargo, al sentirse atacada, su mecanismo de defensa fue ‘responder a sus provocaciones’.

“No tengo nada en contra de ella. Lástima que ella sí tenga cosas en contra mía, sabiendo que yo ni sé quién es. La vine a conocer en este reality que me ha metido en varios de los problemas que ya tengo casados en esta casa, porque yo no soy una persona de problemas, soy una persona de trabajo, y a veces, por mi trabajo, me gano problemas”.

Finalmente, Melissa confesó que le molestó demasiado escuchar cuando Yina mencionó que ella no merecía estar en el programa, ya que, según sus palabras, no tendría la suficiente fama como para merecer estar en el formato.