Melissa Gate de ‘La casa de los famosos’ revela cinco datos curiosos sobre su vida: “Lo detesto con todo mi ser”

El segundo dato curioso fue su actitud frente a los comentarios que hace en el programa. “Es un personaje con comentarios políticamente incorrectos, o sea, es una persona incorrecta, pero no lo suficiente, solo en sus comentarios ”, comentó Melissa. De esta manera, dejó claro que, si bien su personaje puede ser provocador, sus intenciones no son malas, solo reflejan una actitud libre y sin filtros.

Una de las revelaciones más curiosas fue su aversión al chocolate. “ Odio el chocolate, lo detesto con todo mi ser, no me den chocolate ”, aseguró Melissa, dejando a muchos de sus seguidores sorprendidos, ya que el chocolate es uno de los dulces más populares a nivel mundial.

Por último, la influencer confesó que no es fan del baile. “No me gusta bailar, no soy de las que bailan. Soy de las que se quedan ahí, sentadas, mirando a todo el mundo y ya”, dijo, siendo muy clara sobre su postura. A pesar de que muchos piensan que ella podría ser una persona extrovertida y fiestera, Melissa deja claro que no es así, ya que prefiere observar en lugar de participar activamente en las fiestas.