Ancelotti le puso condición a Neymar para estar en el Mundial 2026: “No importa”

El entrenador dejó las cosas claras sobre el futuro de Neymar en la selección.

Redacción Deportes
15 de septiembre de 2025, 10:37 p. m.
Ancelotti habla de Neymar.
Ancelotti habla de Neymar. | Foto: Getty Images

Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, le puso una condición a Neymar Jr. para ser convocado y disputar la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El estratega dijo que el exjugador del FC Barcelona de España estará en el Mundial United si está en buen estado físico. Si no logra ponerse al 100%, sería complejo verlo en el siguiente certamen orbital.

Contexto: Carlo Ancelotti sentenció su futuro: dijo si se va de Brasil tras el Mundial 2026

Ancelotti hace énfasis en el tema físico, pero aclara que por fútbol y talento en sí, no hay discusión para que Neymar Jr. haga presencia en la máxima fiesta del deporte rey.

“Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100%, no al 80%. Neymar es el jugador brasileño con más talento, tuvo un problema físico y se recuperó rápido, pero quiero que esté realmente bien para poder jugar“, dijo el italiano en entrevista con L’Équipe.

Participará en el Mundial si está en buena forma física porque desde el punto de vista técnico no hay discusión. Neymar debe tener el objetivo de estar listo en junio, no importa si no está en la lista de octubre, noviembre o marzo”, añadió, sin rodeos.

Sería extraño para el mundo del fútbol que Neymar no haga presencia en el nuevo Mundial Fifa, pero Carlo Ancelotti ya dejó clara su postura. Si el 10 no está bien en el físico, no sería llamado.

Carlo Ancelotti DT de Brasil
Ancelotti, DT de Brasil. | Foto: AFP

Entre otras cosas, Ancelotti hizo referencia a la adaptación que ha tenido en la selección de Brasil. “Para mí sí ha sido fácil adaptarme. Es un ritmo diferente. Me instalé en Río porque tengo que empaparme de la cultura del país. Al llegar aquí me encontré una estructura muy bien organizada. El ambiente de trabajo es excelente”, aseguró.

Después, en una declaración que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, el director técnico no se guardó nada para decir que no está obligado a ganar el Mundial con Brasil.

El entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti (der.), hace un gesto durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
Ancelotti con Brasil. | Foto: AFP

“La obligación es intentarlo, nadie tiene obligación de ganar. ¿Quién en el fútbol tiene la obligación de ganar? En el fútbol pueden pasar tantas cosas que cambien en el resultado... Entrené seis años al Real Madrid y no gané seis Champions, gané tres”, indicó.

Por lo que significa para el fútbol, la selección de Brasil está obligada a ganar la siguiente Copa del Mundo, pero por fútbol no está, para muchos, entre los principales favoritos.

