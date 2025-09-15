Ancelotti le puso condición a Neymar para estar en el Mundial 2026: “No importa”

Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, le puso una condición a Neymar Jr. para ser convocado y disputar la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El estratega dijo que el exjugador del FC Barcelona de España estará en el Mundial United si está en buen estado físico. Si no logra ponerse al 100%, sería complejo verlo en el siguiente certamen orbital.

Ancelotti hace énfasis en el tema físico, pero aclara que por fútbol y talento en sí, no hay discusión para que Neymar Jr. haga presencia en la máxima fiesta del deporte rey.

“Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100%, no al 80%. Neymar es el jugador brasileño con más talento, tuvo un problema físico y se recuperó rápido, pero quiero que esté realmente bien para poder jugar“, dijo el italiano en entrevista con L’Équipe.

"Neymar tiene que estar al 100%, no al 80%. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar y participar del Mundial. Su objetivo debería ser estar listo para junio".



“Participará en el Mundial si está en buena forma física porque desde el punto de vista técnico no hay discusión. Neymar debe tener el objetivo de estar listo en junio, no importa si no está en la lista de octubre, noviembre o marzo”, añadió, sin rodeos.

Sería extraño para el mundo del fútbol que Neymar no haga presencia en el nuevo Mundial Fifa, pero Carlo Ancelotti ya dejó clara su postura. Si el 10 no está bien en el físico, no sería llamado.

Entre otras cosas, Ancelotti hizo referencia a la adaptación que ha tenido en la selección de Brasil. “Para mí sí ha sido fácil adaptarme. Es un ritmo diferente. Me instalé en Río porque tengo que empaparme de la cultura del país. Al llegar aquí me encontré una estructura muy bien organizada. El ambiente de trabajo es excelente”, aseguró.

Después, en una declaración que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, el director técnico no se guardó nada para decir que no está obligado a ganar el Mundial con Brasil.

“La obligación es intentarlo, nadie tiene obligación de ganar. ¿Quién en el fútbol tiene la obligación de ganar? En el fútbol pueden pasar tantas cosas que cambien en el resultado... Entrené seis años al Real Madrid y no gané seis Champions, gané tres”, indicó.