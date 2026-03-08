Deportes

Batalla campal en Brasil entre jugadores en el clásico Cruzeiro vs. Mineiro: El Mineirao fue un ring de boxeo

Las imágenes que llegan desde Brasil en las redes sociales son contundentes.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 9:45 p. m.
Brutal y viral batalla campal en Brasil en plena final del Campeonato Mineiro. Los clubes más representativos de este estado brasileño alcanzaron el juego definitivo, pero en el final los jugadores comenzaron a repartir golpes y mancharon el marco imponente del estadio Mineirao, que sirvió como sede para conocer al nuevo campeón.

En los últimos minutos del descuento (90+6) una jugada de gol del Cruzeiro fue el detonante para que todo acabara de la peor forma posible, con golpes, insultos, patadas, persecuciones, insultos y feroces ataques olvidando por completo la competencia futbolística. En las redes sociales se ven las formas en las que los jugadores se comienzan a pelear entre sí, forzando la suspensión.

El partido tuvo que suspenderse por varias horas mientras las autoridades investigaban todo lo ocurrido y los jugadores involucrados, que seguramente recibirán una durísima sanción por parte de las autoridades del fútbol Brasil. Ya el partido se dio por finalizado con triunfo 1-0 para Cruzeiro, siendo el campeón del Campeonato Mineiro.

Batalla campal entre Cruzeiro y Mineiro.
Batalla campal entre Cruzeiro y Mineiro. Foto: Pantallazo Globo

Literalmente, el césped del estadio Mineirao fue un ring de boxeo donde se registraron varias peleas en diferentes zonas de la cancha. El show de golpes lo comenzó el portero del Atlético Mineiro, Éverson, quien buscó a un delantero del Cruzeiro por una mala entrada y un golpe cuando tomó la pelota. El guardameta enloqueció y ahí comenzó todo.

Batalla campal en Cruzeiro vs. Mineiro

Viendo que la derrota estaba consumada, los jugadores del Mineiro salieron en defensa del arquero y comenzaron a atacar a los jugadores del Cruzeiro que se metieron en la pelea. Por ejemplo, uno de ellos fue el portero Cassio, quien encaró a varios de los rivales y el delantero Hulk, recordado por la dupla con Radamel Falcao en el Porto, le lanzó varias ‘piñas’ al argentino Lucas Romero.

Un suceso anormal que mancha el fútbol brasileño, conocido por grandes emociones y jugadores de calidad que le permiten más atención y estadios llenos. En esta ocasión, las peleas y las agresiones fueron la noticia, dejando atrás la definición por un título.

YouTube video hG5FE-Hifvg thumbnail

Ahora, todo está en manos el informe arbitral y el veredicto de la organización brasileña ante los actos violentos de los jugadores. Éverson, Hulk, Cassio y Lucas Romero, entre otros, se exponen a grandes sanciones e incluso pérdidas de partidos en gran parte de la temporada del Brasileirao.

Cabe recordar que el colombiano Mateo Cassierra pertenece al Mineiro y Néiser Villarreal y Luis Sinisterra al Cruzeiro. Por ahora, no se reportan compatriotas en la batalla campal.

