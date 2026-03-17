Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: así podrá llegar y regresar del evento con rutas especiales de TransMilenio

Conozca los horarios del servicio de transporte masivo para planear su jornada del evento.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 3:58 p. m.
Miles de personas asistirán al FEP este fin de semana.
Miles de personas asistirán al FEP este fin de semana. Foto: Mauricio Flórez

Desde este viernes, 20 de marzo, y todo el fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Estéreo Picnic 2026 en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Este evento cuenta con la presencia de grandes artistas de talla mundial y emergentes, lo cual conglomera millones de personas que incluso viajan desde otros países para uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica.

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De acuerdo con la información del festival, los conciertos iniciarán desde las 2:30 de la tarde los tres días y culminarán a las 3 de la mañana. Para ello, los asistentes deben planear con antelación su medio de transporte, tanto para llegar como para salir a sus casas o sus hospedajes.

La Alcaldía de Bogotá informó que habrá rutas de TransMilenio habilitadas para acercarse al Simón Bolívar y también habrá servicios de TransMiZonal para salir del evento y volver a casa.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
Las rutas de TransMilenio que paran cerca del Simón Bolívar operarán en sus horarios normales. Foto: TransMilenio

Hay rutas de TransMiZonal —antes SITP— que paran en lugares cercanos al parque para que las personas puedan llegar sin complicaciones y a tiempo a los conciertos de sus artistas favoritos. Hay 33 servicios de estos buses con paraderos en la avenida 68 y en las calles 53 y 63, los cuales operarán en su horario habitual. Se insta a los participantes del evento a verificar las rutas que deben tomar en la página oficial de TransMilenio.

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También hay 14 rutas de TransMilenio que paran en estaciones cercanas al parque donde es el festival, las cuales van a operar este fin de semana en su horario normal. Los buses paran en las estaciones del Movistar Arena, Salitre El Greco - Vive Claro y CAN - British College.

El horario habitual, tanto para los buses de TransMilenio como para los de TransMiZonal, culmina a las 11 de la noche. Sin embargo, la administración distrital habilitó rutas que operarán hasta las 2 de la mañana para que las personas puedan retornar a sus casas una vez finalicen los conciertos del día.

Esas rutas especiales son los siguientes servicios de TransMiZonal:

  • Unicentro: Cuyas paradas incluyen el centro comercial Metrópolis, Cafam Floresta, Olímpica de la calle 100, el centro comercial Unicentro y el centro comercial Bulevar Niza, entre otras.
  • Septimazo: Que tiene paradas en el Concejo de Bogotá, en el Planetario, centro comercial San Martín, la Universidad Javeriana y la carrera séptima con calle 81.
  • Avenida 1 de Mayo: Con paradas en el centro comercial Gran Estación, el centro comercial Salitre Plaza, Multiplaza y Bavaria.

La Alcaldía recuerda a los usuarios que, si personalizan la tarjeta TuLlave, acceden a varios beneficios como costo 0 en los transbordos, dos viajes a crédito al día y, en caso de perder la tarjeta, recuperan el saldo.