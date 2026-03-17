Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: así podrá llegar y regresar del evento con rutas especiales de TransMilenio

Desde este viernes, 20 de marzo, y todo el fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Estéreo Picnic 2026 en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Este evento cuenta con la presencia de grandes artistas de talla mundial y emergentes, lo cual conglomera millones de personas que incluso viajan desde otros países para uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica.

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De acuerdo con la información del festival, los conciertos iniciarán desde las 2:30 de la tarde los tres días y culminarán a las 3 de la mañana. Para ello, los asistentes deben planear con antelación su medio de transporte, tanto para llegar como para salir a sus casas o sus hospedajes.

La Alcaldía de Bogotá informó que habrá rutas de TransMilenio habilitadas para acercarse al Simón Bolívar y también habrá servicios de TransMiZonal para salir del evento y volver a casa.

Las rutas de TransMilenio que paran cerca del Simón Bolívar operarán en sus horarios normales. Foto: TransMilenio

Hay rutas de TransMiZonal —antes SITP— que paran en lugares cercanos al parque para que las personas puedan llegar sin complicaciones y a tiempo a los conciertos de sus artistas favoritos. Hay 33 servicios de estos buses con paraderos en la avenida 68 y en las calles 53 y 63, los cuales operarán en su horario habitual. Se insta a los participantes del evento a verificar las rutas que deben tomar en la página oficial de TransMilenio.

También hay 14 rutas de TransMilenio que paran en estaciones cercanas al parque donde es el festival, las cuales van a operar este fin de semana en su horario normal. Los buses paran en las estaciones del Movistar Arena, Salitre El Greco - Vive Claro y CAN - British College.

El horario habitual, tanto para los buses de TransMilenio como para los de TransMiZonal, culmina a las 11 de la noche. Sin embargo, la administración distrital habilitó rutas que operarán hasta las 2 de la mañana para que las personas puedan retornar a sus casas una vez finalicen los conciertos del día.

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👀 Por eso este 20, 21 y 22 de marzo, tendrás habilitadas las rutas habituales para llegar al Parque Simón Bolívar 🏞️, y tres servicios especiales de TransMiZonal para volver a casa 🏡⬇️



🚎… pic.twitter.com/K1IftIDYQW — TransMilenio (@TransMilenio) March 16, 2026

Esas rutas especiales son los siguientes servicios de TransMiZonal:

Unicentro : Cuyas paradas incluyen el centro comercial Metrópolis, Cafam Floresta, Olímpica de la calle 100, el centro comercial Unicentro y el centro comercial Bulevar Niza, entre otras.

: Cuyas paradas incluyen el centro comercial Metrópolis, Cafam Floresta, Olímpica de la calle 100, el centro comercial Unicentro y el centro comercial Bulevar Niza, entre otras. Septimazo : Que tiene paradas en el Concejo de Bogotá, en el Planetario, centro comercial San Martín, la Universidad Javeriana y la carrera séptima con calle 81.

: Que tiene paradas en el Concejo de Bogotá, en el Planetario, centro comercial San Martín, la Universidad Javeriana y la carrera séptima con calle 81. Avenida 1 de Mayo: Con paradas en el centro comercial Gran Estación, el centro comercial Salitre Plaza, Multiplaza y Bavaria.

La Alcaldía recuerda a los usuarios que, si personalizan la tarjeta TuLlave, acceden a varios beneficios como costo 0 en los transbordos, dos viajes a crédito al día y, en caso de perder la tarjeta, recuperan el saldo.