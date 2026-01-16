Este 2026 habrá un puente festivo extra para los colombianos: tome nota porque es algo que no pasaba hace más de 6 años

Los puentes festivos se han convertido en fechas esperadas por los trabajadores, ya que se cuenta con tres días seguidos para desconectarse del trabajo, descansar y poner la mente en otros asuntos que no tengan ninguna relación con lo laboral.

Este 2026, afortunadamente para ellos, se contará con un puente festivo adicional que, desde hace varios años, no se tenía en Colombia.

Este año la conmemoración del Día de la Independencia, que se celebra todos los 20 de julio, caerá un día lunes, por lo que volverá a convertirse en puente, algo que no ocurría desde el 2019, antes de la pandemia del covid-19.

De esta forma, esta fecha se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, que tiene como objetivo que los festivos se concentren al inicio de la semana para poder incentivar el descanso y que haya una mayor actividad turística en Colombia.

Desde hace siete años que el Día de la Independencia no caía un lunes, por lo que no se concretaba este puente festivo que era esperado por muchos. La última vez fue en el 2019, ya que entre 2020 y 2025 esta conmemoración cayó los días martes, jueves, viernes, sábado o domingo.

Con esta situación ya confirmada desde hace algunas semanas, las personas tienen la posibilidad de planear su descanso para esta fecha y, por qué no, darse unas vacaciones para descansar de la rutina.

Además, esto también representa una gran oportunidad para el sector turístico, que normalmente ve cómo sus ventas aumentan cuando hay estos tres días de descanso seguidos, lo que también ayuda a la economía del país.

Estos serán otros puentes festivos que se tendrán en Colombia a lo largo del año, teniendo en cuenta que ya se disfrutó el que conectaba con el Día de los Reyes:

23 de marzo (puente): Día de San José

Día de San José 18 de mayo (puente): Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús 15 y 29 de junio (puente): Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo

Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo 20 de julio (puente): Día de la Independencia

Día de la Independencia 12 de octubre (puente): Día de la Raza

Asimismo, se contará con festivo el 8 de diciembre y el día 25 del mismo mes.