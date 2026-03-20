Música

Día 1 Festival Estéreo Picnic 2026: listado de artistas y horarios de los shows

El festival dio inicio este 20 de marzo, permitiendo que los asistentes disfruten de lo mejor de la industria musical.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de marzo de 2026, 1:42 p. m.
Festival Estéreo Picnic 2026: line up oficial.
Festival Estéreo Picnic 2026: line up oficial. Foto: X @festereopicnic_

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya se alista para una nueva edición con una propuesta renovada que promete sorprender a los asistentes. En esta oportunidad, el evento apostará por cambios y novedades que permitirán disfrutar de una amplia fusión de sonidos y experiencias.

Festival Estéreo Picnic: hitos de un evento resonante y sin igual que cumple XV ediciones

El pasado 28 de agosto, la organización del festival, encabezada por Páramo Presenta, dio a conocer el cartel oficial, anunciando la participación de artistas y bandas con propuestas únicas. La revelación generó gran expectativa entre los seguidores, quienes esperaban con entusiasmo este fin de semana dedicado a la música.

La programación destaca por su diversidad, reuniendo géneros y estilos que se mezclan con la esencia de “Un mundo distinto”, concepto que ha caracterizado al festival a lo largo de los años. De esta manera, el evento busca ofrecer una experiencia musical variada, capaz de conectar con distintos públicos y consolidarse como uno de los encuentros más importantes del país.

Día 1: Horarios y lista de artistas del 20 de marzo de 2026

De acuerdo con información que se puede apreciar en la cuenta oficial del Festival Estéreo Picnic, ya están los horarios y listados de artistas por escenario, ayudando a que los visitantes puedan organizarse correctamente.

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School of Rock - 2:45 p.m. (Smirnoff)

Error999 - 3:15 p.m. (Samsung Galaxy)

Manú - 4:00 p.m. (Adidas)

Entreco - 4:00 p.m. (Lago)

Royal Otis - 4:45 p.m. (Smirnoff)

The Warning - 4:45 p.m. (Samsung Galaxy)

Innexen - 4:45 p.m. (Páramo)

Kateyes - 5:45 p.m. (Adidas)

Nicolás y Los Fumadores - 5:45 p.m. (Lago)

ROZ - 5:55 p.m. (Páramo)

Djo - 6:45 p.m. (Smirnoff)

Santos Bravos - 6:45 p.m. (Samsung Galaxy)

Briela Veneno - 7:10 p.m. (Páramo)

Addison Rae - 7:45 p.m. (Adidas)

Balu Brigada - 7:45 p.m. (Lago)

Six Sex - 20:20 p.m. (Páramo)

Turnstile - 8:45 p.m. (Smirnoff)

Timo - 8:45 p.m. (Samsung Galaxy)

Yousuke Yukimatsu - 9:30 p.m. (Páramo)

Lorde - 9:45 (Adidas)

Elniko Arias - 10:15 p.m. (Lago)

Diossa - 11:00 p.m. (Páramo)

Tyler, the Creator - 11:15 p.m. (Smirnoff)

Peterblue - 12:00 a.m. (Páramo)

Peggy Gou - 12:45 p.m. (Adidas)

Brutalismus 3000 - 1:45 p.m. (Páramo)