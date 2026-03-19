Festival Estéreo Picnic 2026 cambia las reglas en el Simón Bolívar: restricciones y cierres durante el fin de semana

Debido a que este viernes, 20 de marzo, y durante todo el fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Estéreo Picnic 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que el parque Simón Bolívar, donde se celebrará el evento, estará destinado únicamente para deportes de bajo impacto durante el sábado 21 y el domingo 22 de marzo.

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Así las cosas, durante los días de los conciertos no estará permitido el ingreso de sillas, de mesas o de equipos de sonido por parte de las personas que no asistirán a los eventos, pues en el parque es común hacer celebraciones, almuerzos o pícnics. El fin de semana la entrada al público estará habilitada desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, exclusivamente por las puertas ubicadas en la avenida 68.

El Estéreo Picnic inicia cerca de las 2:30 de la tarde y culminará a las 3 de la mañana, los tres días.

El uso de la pista de trote, los recorridos en bicicleta y el servicio de los botes sí operarán con normalidad este fin de semana, pero estarán prohibidos los deportes de grupos numerosos.

Miles de personas asistirán este fin de semana al parque para presencial los conciertos de sus artistas favoritos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Estas disposiciones buscan garantizar la seguridad de las personas, facilitar la operación logística del evento y preservar el adecuado disfrute del espacio público para actividades de bajo impacto”, aseguró Daniel García Cañón, director del IDRD, según un comunicado de la Alcaldía.

Al mismo tiempo, el instituto anunció que habrá cierres en la calle 63 y en la avenida carrera 60, además de que no habrá servicio de parqueaderos.

La Alcaldía también estimó que el impacto económico de este festival, uno de los más importantes de Sudamérica, rondará los 194.766 millones de pesos, sumando el gasto de los asistentes al evento y los efectos indirectos en la economía local.

Se anunciaron los cierres y los horarios para el Simón Bolívar durante el FEP 2026. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Hay una concentración significativa en servicios como alojamiento y una participación relevante de visitantes no residentes, lo que indica que el festival está generando demanda nueva y no solo redistribuyendo consumo local”, señaló Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

“Es un festival que, en términos económicos, combina intensidad de gasto, atracción de turismo y capacidad de arrastre sectorial en un periodo muy corto”, agregó el funcionario, según un comunicado de la administración distrital.

En promedio, según la Secretaría Distrital, cada asistente al festival gastará alrededor de 1,3 millones de pesos. Aquellos que residen en Bogotá invertirán al menos 1,1 millones de pesos, mientras que los extranjeros y visitantes de otras partes del país superarán los 1,7 millones de pesos.