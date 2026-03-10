Arrestan a mujer que disparó a la mansión de Rihanna en Beverly Hills: las autoridades dieron detalles

Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Los Ángeles, con la estrella de pop dentro, fue detenida por la policía, según anunciaron las autoridades el pasado lunes 9 de marzo.

Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos el domingo 8 de marzo contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la mujer responsable, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15.

Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10 millones de dólares.

Hasta el momento, Rihanna, una de las estrellas pop más famosas del mundo, no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque.

¿Cómo fue el ataque contra la mansión de Rihanna?

Por ahora, se publicó en la cuenta de fans de la cantante en Instagram un post informando lo sucedido.

“Una mujer ha sido arrestada después de disparar en la casa de Rihanna. De acuerdo con TMZ, la cantante estaba dentro de la casa en el momento del incidente, pero afortunadamente no fue herida y se encuentra a salvo”, se lee al inicio.

Después se añade: “De acuerdo con la información obtenida por el sitio, el sospechoso, descrito como una mujer de unos 30 años, condujo hasta una zona cercana a la propiedad del artista en Beverly Hills y disparó varios disparos desde su vehículo hacia la residencia”.

Por último, mencionan: “Hasta ahora, las autoridades no han revelado lo que pudo haber motivado el ataque. La Policía llegó rápidamente al lugar y pudo detener a la mujer sin que se informaran nuevos incidentes”.

Llueven críticas a Rihanna por provocativa portada de una revista vestida como una monja sexy

Los seguidores de la cantante dejaron comentarios agradeciendo que ni la famosa intérprete ni nadie de su familia resultó herido. “Gracias a Dios no le pasó nada a @badgalriri y su familia. Estamos constantemente agradeciendo a Dios por esta protección”; “tan contenta de que nada le pasó a RiRi y a la familia. ¡Aterrador! Gracias a Dios que están okay”; “rezo por Rihanna y su familia, espero que estén okay, es tan horrible, estoy sorprendida”, son algunos comentarios.