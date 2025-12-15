La tabla en Premier League tras memorable resultado de ocho goles entre Manchester United y Bournemouth

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, se jugó el último partido de la fecha 16 en Premier League. Manchester United recibió en Old Trafford a Bournemouth, y acabó siendo un duelo memorable por el marcador final.

Las pantallas en el Teatro de los sueños, al final de los 90′, mostraron un empate 4-4. Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes y Matheus Cunha anotaron para Manchester United, mientras Semenyo, Francisco de Lima, Marcus Tavernier y Eli Junior marcaron al servicio de Bournemouth.

Tabla de posiciones tras el agónico empate 4-4 entre Manchester United y Bournemouth

Así las cosas, Manchester United dejó escapar dos puntos en casa y es sexto en la tabla de posiciones de Premier League con 26 puntos. Tiene los mismos que Crystal Palace, y ambos equipos pelean por entrar a competencia europea.

En cuanto a Bournemouth, se estanca en el puesto 13 con 21 unidades. Dicho club intenta salir de la mitad de la tabla y ubicarse arriba, pues los puestos de descenso, aunque no están cercanos, lo obligan a no relajarse.

El líder sigue siendo Arsenal, que encontró una solidez en lo que va de la temporada. Acumula 36 puntos y es seguido de cerca por el segundo, Manchester City, que tiene 34 unidades y está a dos de la cima. El top tres lo cierra Aston Villa con 33.

Prensa inglesa reacciona al partidazo entre Manchester United y Bournemouth

“Manchester United 4-4 Bournemouth: El equipo experimental de Ruben Amorim logró un emocionante empate ante los Cherries” - Sky Sports

“El Manchester United y el Bournemouth protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada de la Premier League hasta el momento, intercambiando golpes en un emocionante empate 4-4 en el que Ruben Amorim experimentó con su formación”.

Bournemouth impidió que Manchester United se quedara con los tres puntos por Premier League. | Foto: Visionhaus/Getty Images

“Manchester United y Bournemouth empatan en un emocionante partido de altibajos” - ESPN UK

“El Manchester United y el Bournemouth empataron 4-4 de forma asombrosa cuando el suplente Junior Kroupi marcó al final de uno de los partidos más caóticos de Old Trafford”.

“Los Diablos Rojos desperdician la oportunidad de entrar de nuevo entre los 5 primeros en un loco thriller de ocho goles” - The Sun