Este miércoles, 3 de septiembre, suspenderán el servicio de agua en Barranquilla: esto dice Triple A

La empresa emitió un comunicado detallando los barrios afectados.

2 de septiembre de 2025, 5:50 p. m.
Triple A aseguró que ha intensificado acciones para normalizar la coloración del agua que se ha presentado en algunos sectores de Barranquilla, Soledad y Galapa.
Imagen general de un trabajado de la empresa Triple A. | Foto: Tomada de Twitter de @SomosTripleA

Por medio de un comunicado, la empresa que suministra el agua potable en Barranquilla, dio a conocer que este miércoles, 3 de septiembre, suspenderá el servicio en varios puntos de la capital del Atlántico debido a unos trabajos de optimización del sistema de acueducto.

“Las labores comprenden la reparación de una fuga registrada en tubería de conducción de 24 pulgadas, ubicada en la calle 71 con carrera 32, y otra presentada en la calle 70C con carrera 23C. Durante este tiempo también se adelantará un cambio de válvula de 20 pulgadas en el sistema de bombeo de la Estación Delicias, y en paralelo se avanzará con la instalación de un macromedidor en la carrera 27 con calle 72″, explicaron en el documento.

De igual manera, informaron cuáles son los sectores de la capital del Atlántico que no tendrán el servicio durante varias horas, mientras avanzan con los trabajos de mantenimiento.

  • De 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde: Porvenir, Alto Prado, Betania, Delicias, Ciudad Jardin (desde la carrera 41C a la Carrera 43, entre la 74 y la calle 79), El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucia, El Limoncito, Villa Del Este, Río Alto.
  • De 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche: Olaya, San Felipe (desde la carrera 21B a la carrera 27, entre la calle 68 y la calle 73), Carlos Meisel (desde la carrera 22D a la carrera 26, entre la calle 73 y la calle 74C), Nueva Colombia, Villate, Cuchilla de Villate, Lipaya.

El llamado que hicieron desde la empresa a los usuarios es para que puedan almacenar agua y así poder evitar contratiempos mientras ellos avanzan con las labores de mantenimiento.

“En Triple A trabajamos permanentemente para ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, y estos trabajos de optimización son parte de nuestros esfuerzos por garantizar el buen funcionamiento del sistema. Para mitigar las posibles afectaciones, recomendamos a los usuarios almacenar agua para atender sus necesidades básicas durante la interrupción”, detallaron.

Barranquilla Cityscape
Panorámica de Barranquilla. | Foto: Getty Images/iStockphoto
El restablecimiento del servicio será paulatino una vez finalicen los trabajos, así lo dijo la empresa.

