La muerte del grumete de la Armada Nacional, Julián Fernando Condia Bello, de 18 años, oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá, causó conmoción en todo el departamento del Atlántico.

El joven, que se preparaba para ser marino, cayó del buque Gloria ―el domingo 31 de agosto― al río Magdalena, desapareció y fue encontrado el lunes 1.º de septiembre tras intensas labores de búsqueda de un equipo de guardacostas junto con la comunidad que se unió.

El cuerpo sin vida de Condia fue encontrado en Isla Salamanca, jurisdicción del departamento del Magdalena, fue traído hasta el Atlántico, donde el CTI de la Fiscalía hizo la inspección técnica del cadáver.

De acuerdo con fuentes al interior de la Armada Nacional, consultadas extraoficialmente por SEMANA, el joven subió a lo más alto de la embarcación, que hace parte del entrenamiento naval, cuando de repente se habría golpeado y caído desde una altura de, por lo menos, 40 metros.

Buque Gloria en Barranquilla. | Foto: Tomado de Twitter: @mabelgasca

Al parecer, Condia Bello se golpeó muy fuerte con una estructura, por lo que cuando cayó sobre las aguas del río Magdalena ya estaba inconsciente. En ese momento, activaron todos los mecanismos de búsqueda, pero el joven no fue encontrado, por lo que se extendió la operación durante varias horas.

Entretanto, el contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’, en diálogo con el periódico El Heraldo, sostuvo que desde que ocurrieron los hechos no escatimaron esfuerzos en la búsqueda del grumete.

“La Armada desplegó tres esfuerzos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, uno aéreo y uno terrestre. Más de 806 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, fue así como en horas de la mañana de hoy logramos encontrar el cuerpo del grumete en el sector de la Isla Salamanca”, dijo el oficial naval al medio barranquilllero.

Al mismo tiempo, Rubio aseguró que el joven que murió era muy querido por sus compañeros y que estaba comprometido con sus labores dentro de la escuela para ser marino de Colombia.

“En nombre de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia expresamos nuestros sentimientos de condolencia y apoyo a la familia de nuestro grumete Julián Condia. El grumete tenía 18 años y llevaba un año y medio en la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’. Estaba a bordo del buque realizando sus prácticas marineras para graduarse como marinero segundo ahora en el mes de diciembre”, dijo a El Heraldo.

A su turno, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de la cuenta de X, lamentó lo ocurrido con el integrante de la Armada Nacional.

“Lamentamos la pronta partida del grumete Julián Condia Bello, quien hacía parte de la tripulación del Buque Escuela ARC Gloria. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, acompañándolos con todo nuestro cariño en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él el amor por Colombia”, indicó el mandatario.