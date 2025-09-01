Suscribirse

Hallan sin vida a grumete de la Armada que cayó desde el buque Gloria al río Magdalena, en Barranquilla

La noticia fue confirmada por la Armada Nacional por medio de su cuenta en X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

1 de septiembre de 2025, 3:32 p. m.
En esta zona encontraron el cuerpo sin vida del Grumete de la Armada Nacional.
Este lunes, 1 de septiembre, la Armada Nacional confirmó, por medio de su cuenta en la red social X, el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete que cayó desde el buque Gloria al río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que, con entrega y compromiso, eligió servirle a la patria desde el mar”, precisaron.

Por medio de un comunicado, la institución naval, señaló: "La Armada Nacional se permite informar que, tras intensas labores de búsqueda y rescate por parte de Unidades de Guardacostas sobre el río Magdalena a la altura de la Isla Salamanca, fue hallado sin vida el cuerpo del Grumete Julián Fernando Condia Bello (Q.E.P.D.), quien fue trasladado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y entregado a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos actos urgentes".

