Hallan sin vida a grumete de la Armada que cayó desde el buque Gloria al río Magdalena, en Barranquilla

Este lunes, 1 de septiembre, la Armada Nacional confirmó, por medio de su cuenta en la red social X, el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete que cayó desde el buque Gloria al río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla.

🕯️⚓ La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar. Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan… pic.twitter.com/2NCr6iuwkO

Por medio de un comunicado, la institución naval, señaló: "La Armada Nacional se permite informar que, tras intensas labores de búsqueda y rescate por parte de Unidades de Guardacostas sobre el río Magdalena a la altura de la Isla Salamanca, fue hallado sin vida el cuerpo del Grumete Julián Fernando Condia Bello (Q.E.P.D.), quien fue trasladado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y entregado a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos actos urgentes".