Polémica obra de la Alcaldía de Soledad para pavimentar la Circunvalar: ¿hay sobrecostos?

Con bombos y platillos, la Alcaldía de Soledad dio a conocer la rehabilitación de 3.5 kilómetros de la avenida Circunvalar que va desde el Éxito Metropolitano hasta la rotonda de la Urbanización El Parque. Dicho contrato fue adjudicado al Consorcio Vías del Atlántico por un valor de $77.536.936.229.

Sin embargo, ya se conocen voces en contra que denuncian un presunto sobrecosto en la obra que ha sido controversial en el departamento del Atlántico. La comunidad ha hecho protestas y se ha quejado del mal estado de la vía.

En conversación con SEMANA, el concejal Brayan Orozco denunció posibles sobrecostos y anomalías en la contratación.

“¿Será una obra o será un robo? Se aprovechan de una necesidad sentida de un pueblo para robarse los recursos”, advirtió.

El cabildante recordó que: “Hace un año el gobernador anunció esa obra con un costo de 21 mil millones de pesos. Hoy la obra costará 77 mil más los intereses para el contratista. Es decir, superará los 100 mil millones de pesos, una obra con un valor superior a más de 80 mil millones de pesos a lo que estaba presupuestado”.

Circunvalar en mal estado. | Foto: Alcaldía de Soledad.

De igual manera, denunció que esta adjudicación habría sido —a su juicio— realizada a dedo por parte de la administración municipal.

“Desde hace más de un mes ese contrato no se va a terminar ejecutando como un contrato de crédito a proveedor. ¿Qué es un crédito a proveedor? Que el contratista coloca la plata y se le paga cuando se termina la obra. Esa figura de pago terminará cambiando y solamente fue utilizada para excluir oferentes y poder otorgar esa licitación a dedos", denunció.

La alcaldía de #Soledad @soledadalcaldia ya puso en firme la recuperación de la avenida circunvalar en ambos sentidos demostrando que NO son un municipio corrupto...



🫤



Gracias alcaldesa por tanto.@alcirasandovali pic.twitter.com/Fw77qZFfr6 — Mayor Tóxico ≛ (@SudandoA) August 26, 2025

El proyecto contempla la pavimentación en concreto rígido de seis carriles o doble calzada, con una vida útil proyectada de 30 años. Además, tiene la construcción de 10.800 metros cuadrados de andenes inclusivos y un sistema de drenaje para garantizar el adecuado flujo de aguas.

“Con esta inversión, la más grande del ente territorial para este año, se ratifica el compromiso para mejorar la conectividad y competitividad del municipio de Soledad como ente de articulación vial entre gran parte del departamento del Atlántico y las vías nacionales de la región”, sostuvo la alcaldesa Alcira Sandoval Ibañez.

Desde la administración municipal indicaron que fueron varios los que se postularon para poder realizar este proyecto de la Circunvalar.

“Consorcio Vías del Atlántico fue uno de los 6 oferentes que participaron en el proceso de licitación pública No. SG-LP-2025-P005, para el mejoramiento en pavimento rígido de la avenida Circunvalar en el municipio de Soledad, que a su vez constituye un estratégico corredor vial para todo el departamento”, explicaron por medio de un comunicado.