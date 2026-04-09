Barcelona carga contra Atlético de Madrid: queja ante Uefa levanta tierrero en Champions League

El FC Barcelona anunció este jueves que presentará una “queja formal” por lo que considera un error arbitral claro durante la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Atlético de Madrid, que el conjunto culé perdió el miércoles 2-0 en el Camp Nou.

El club catalán cuestiona la acción del jugador colchonero Marc Pubill, quien en el minuto 54 agarró el balón con la mano dentro del área a pase del arquero Juan Musso sin que se sancionara penalti.

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Istvan Kovacs, el árbitro rumano del partido, no decretó penal y el VAR no le señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico del Barça.

“El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado”, escribió el Barça en un comunicado.

“El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante”, agregó.

El partido de vuelta está programado el 14 de abril en el estadio Metropolitano de Madrid.

Alexander Sorloth festeja el gol con el que el Atlético de Madrid sentenció su victoria sobre el Barcelona, de visita, en los cuartos de la Champions. (Foto Josep LAGO / AFP) Foto: AFP

La acción de la discordia

Para Barcelona está cuesta arriba la serie de cuartos de final ante Atlético de Madrid, luego de haber perdido por 0-2 en la ida jugada en el Spotify Camp Nou.

Si bien el cuadro colchonero pudo haber ganado con dos anotaciones lícitas, hubo una que el juez pasó por alto y pudo tratarse de un penal a favor de los catalanes. Dicha acción les habría dado la chance de recortar distancias de cara a la vuelta.

Que poco se habló de esto, no? Musso apoya la pelota y la pone en juego con el pie, pero Marc Pubill (amonestado) la agarra con la mano y saca de nuevo. El árbitro y el VAR no quisieron comprarse un problema.



En mis libros, penalazo no cobrado a Barcelona. pic.twitter.com/LALqzB98P3 — Santi Feldman (@SantiFeldman) April 8, 2026

En la secuencia de la acción se ve cómo entre el portero, Juan Musso, y su compañero, Marc Pubill, existe una acción en la que el defensor toca con la mano el balón, tras el pase con el pie de su golero.

Ese movimiento, consciente o no, pudo ser tranquilamente decidido como penal para el Barça. A pesar de ello, ni el juez, ni tampoco el VAR se percataron de eso y dieron continuidad al compromiso que terminó en favor del Atleti.

De lado y lado protestan

Juan Musso, uno de los protagonistas de la maniobra, salió a dar la cara y defendió los intereses de los suyos: “Dejémonos de joder”, refutó ante la búsqueda de un error que para estos no existió.

Después de eso, dio la derecha al encargado de impartir justicia. Según el arquero: “El árbitro manda, no nosotros. Y el balón no estaba en juego”.

‼️ Musso, el otro protagonista de la polémica: explica la acción de Pubill#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/RbBgEjVMnh — MARCA (@marca) April 8, 2026

Desde el otro bando, quien habló al respecto fue Marcus Rashford. En entrevista, este recalcó el descontento, porque según los suyos: “Está claro, es penalti… siempre se pita como penalti.”

En los programas de análisis de la Cadena SER, de España, el exárbitro y ahora analista, Eduardo Iturralde, fue enfático en señalar que la acción debió ser pitada, aun cuando se tratara de un “error de niños”.

“Es un penalti claro, nos guste o no nos guste. Es un penalti de un error garrafal de concentración de Pubill. Por lo tanto, no hay debate que valga”, aseveró el reconocido exjuez español.

*Con información de AFP.