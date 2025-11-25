MasterChef Celebrity: esta sería la ganadora del 2025, según la inteligencia artificial

En la noche del martes, 25 de noviembre se llevará a cabo la gran final de MasterChef Celebrity 2025, una de las producciones que más conversación ha generado en las redes sociales a lo largo del año, pues en esta versión participaron algunas de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento en la actualidad.

Pese a que los 22 famosos que aceptaron el reto de mostrar su talento en la cocina hicieron lo posible por llegar a la última fase de la competencia, solo cuatro de ellas convencieron a los jurados y tuvieron la oportunidad de encender los fogones en el capítulo final.

Finalistas se enfrentaron al último reto del programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Instagram @canalrcn

Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino fueron recibidas por la producción, sus excompañeros y familiares y tuvieron que presentar un total de tres platos, los cuales fueron evaluados por los jurados, quienes tuvieron que tomar la importante decisión de escoger a la ganadora.

Aunque en la noche del 24 de noviembre se vieron los primeros minutos de la prueba, hasta el momento no se conoce el nombre de la ganadora, ya que cada una de las estrellas tendrá que pasar al atril y hacer la presentación de cada una de sus preparaciones frente a Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

En este tipo de concursos, muchas personas están a la expectativa por conocer el nombre de la persona con mejor puntaje, y en varias ocasiones la inteligencia artificial llega a acertar con el resultado, ya que hace un análisis profundo de cada uno de los retos que los famosos han enfrentado y del desempeño que han tenido a lo largo del programa.

Para la gran final de MasterChef Celebrity 2025, se dieron a conocer los posibles resultados de la prueba final y según los cálculos, la actriz Alejandra Ávila, reconocida por participar en importantes producciones como Rojo Carmesí y Hasta que la plata no separe, sería la triunfadora de la versión de los 10 años.

Esta sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, según la inteligencia artificial. | Foto: Captura Chat GPT