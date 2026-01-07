El programa de televisión Qué hay pa’ dañar, encabezado por la controvertida locutora Valentina Taguado, estaría atravesando sus últimos días al aire. Así lo dio a conocer el analista de medios Carlos Ochoa, quien aseguró que las directivas ya habrían tomado la decisión de poner fin al espacio, cerrando un ciclo marcado por un estilo de humor provocador, conflictos internos y movimientos inesperados dentro del equipo.

De acuerdo con lo señalado por el experto en entretenimiento, esta determinación no surgió de manera abrupta, sino que sería el desenlace de una crisis que se fue profundizando con el tiempo. Uno de los primeros golpes para la estabilidad del programa fue la salida del humorista Hassam, hecho que dejó una ausencia notable y evidenció tensiones en la estructura del formato.

Ante las especulaciones que surgieron, Valentina Taguado decidió romper el silencio y pronunciarse a través de redes sociales, enfocándose en lo que se estaba hablando sobre el fin del formato. La exparticipante de MasterChef Celebrity 2025 no se contuvo y destapó lo que había detrás de la decisión.

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

De acuerdo con lo que se detalló, la locutora indicó que había titulares particulares en otros medios, ya que no revelaban la verdad. La comediante aseveró que el canal no terminó el programa, sino que se trató de un camino por el que se inclinaron ella y Johana Velandia.

En sus palabras, la creadora de contenido aseguró que las dos renunciaron y quisieron seguir sus proyectos personales, quedando completamente agradecidas con RCN.

“Esos titulares... RCN no acabó el programa. Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron muy lindos con nosotras hasta el último momento”, dijo en una de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

De igual manera, Valentina Taguado afirmó que todo se basó en la libertad que buscaban para hablar y hacer las cosas, ya que comprendían que cada empresa y espacio tenían sus reglas y limitaciones. Fue entonces cuando apuntó que no querían ser las mujeres más prudentes y decentes, ya que sabían que su manera de expresarse le disgustaba a más de uno.

“Los medios tienen prohibiciones, limitaciones, reglas, y está bien. Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos... o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo, y tampoco nos interesa serlo”, concluyó.