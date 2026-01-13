La casa de los famosos 3: participante es expulsado de la competencia y se desata tensión

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia ha traído varias sorpresas por parte de cada uno de los participantes. Mientras algunos se han mostrado más espontáneos frente a las cámaras y otros tienen estrategias más tranquilas, han cumplido con las indicaciones de ‘El Jefe’ y poco ha poco han generado conexión con los televidentes y personas que se conectan a nivel internacional por medio de la aplicación.

Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión y por indicación de la producción, seleccionó a cuatro compañeros como opción para despedirse de los habitantes de la casa y regresar a su cotidianidad.

Jay Torres

Juan Palau

Beba

Yuli Ruiz

Finalmente, Jay Torres dejó sus pertenencias y fue llevado al loft, en el que tendrá que convencer a los televidentes de que merece continuar dentro del programa.

Tal y como ocurrió en la temporada pasada con Andrés Altafulla, el artista deberá permanecer solo en este espacio, en el que tendrá la oportunidad de hablar frente a las cámaras y revelar las razones por la que merece la oportunidad de regresar con sus compañeros.

Por otro lado, los demás habitantes de la casa se mostraron preocupados por la situación, pues no tienen conocimiento de lo que está ocurriendo con quien fue su compañero por 24 horas.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hablaron con Jay Torres en el loft. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

Para apoyar a Jay Torres y evitar que sea expulsado de La casa de los famosos de manera definitiva, los televidentes tendrán acceso a una sección especial en la página oficial del Canal RCN, en donde votarán y tomarán la importante decisión.

Estas son las estrellas que hacen parte de la nueva temporada:

Nicolás Arrieta: creador de contenido.

creador de contenido. Alexa Torrex , cantante y exparticipante de Yo me llamo.

, cantante y exparticipante de Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.

deportista y creador de contenido. Luisa Cortina: influenciadora y exreina de belleza.

influenciadora y exreina de belleza. Eidevin López: creador de contenido digital.

creador de contenido digital. Lorena Altamirano: actriz y modelo.

actriz y modelo. Maiker Smith: influencer.

influencer. Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.

modelo y creadora de contenido. Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.

empresaria y exconcursante de Campanita: bailarín y creador de contenido digital.

bailarín y creador de contenido digital. Johanna Fadul: actriz.

actriz. Marilyn Patiño: actriz y presentadora.

actriz y presentadora. Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.

Alejandro Estrada: actor y empresario.

actor y empresario. Renzo Meneses: deportista y modelo.

deportista y modelo. Beba de la Cruz: diseñadora, modelo y exparticipante de El Desafío.

diseñadora, modelo y exparticipante de Jay Torres: actor y cantante.

actor y cantante. Juan Palau: actor y cantante.

actor y cantante. Juanda Caribe: creador de contenido, humorista y cantante.

creador de contenido, humorista y cantante. Sara Uribe: ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo.

ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo. Mariana Zapata: creadora de contenido.

creadora de contenido. Sofía Jaramillo: actriz y modelo.

actriz y modelo. Valentino Lázaro: influencer.