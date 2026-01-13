Gente

La casa de los famosos 3: participante es expulsado de la competencia y se desata tensión

Tras un día de haber ingresado al ‘reality’, uno de los famosos se despidió de sus compañeros.

Laura Camila Másmela Bernal

14 de enero de 2026, 2:43 a. m.
La inteligencia artificial analizó algunos datos para dar su predicción.
La inteligencia artificial analizó algunos datos para dar su predicción. Foto: Instagram: @lacasadelosfamososcolombia1

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia ha traído varias sorpresas por parte de cada uno de los participantes. Mientras algunos se han mostrado más espontáneos frente a las cámaras y otros tienen estrategias más tranquilas, han cumplido con las indicaciones de ‘El Jefe’ y poco ha poco han generado conexión con los televidentes y personas que se conectan a nivel internacional por medio de la aplicación.

Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión y por indicación de la producción, seleccionó a cuatro compañeros como opción para despedirse de los habitantes de la casa y regresar a su cotidianidad.

  • Jay Torres
  • Juan Palau
  • Beba
  • Yuli Ruiz
Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

Finalmente, Jay Torres dejó sus pertenencias y fue llevado al loft, en el que tendrá que convencer a los televidentes de que merece continuar dentro del programa.

Tal y como ocurrió en la temporada pasada con Andrés Altafulla, el artista deberá permanecer solo en este espacio, en el que tendrá la oportunidad de hablar frente a las cámaras y revelar las razones por la que merece la oportunidad de regresar con sus compañeros.

Por otro lado, los demás habitantes de la casa se mostraron preocupados por la situación, pues no tienen conocimiento de lo que está ocurriendo con quien fue su compañero por 24 horas.

Conozca aquí todos los detalles del primer capítulo de 'La casa de los famosos 3'.
Marcelo Cezán y Carla Giraldo hablaron con Jay Torres en el loft. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

Para apoyar a Jay Torres y evitar que sea expulsado de La casa de los famosos de manera definitiva, los televidentes tendrán acceso a una sección especial en la página oficial del Canal RCN, en donde votarán y tomarán la importante decisión.

Estas son las estrellas que hacen parte de la nueva temporada:

  • Nicolás Arrieta: creador de contenido.
  • Alexa Torrex, cantante y exparticipante de Yo me llamo.
  • Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.
  • Luisa Cortina: influenciadora y exreina de belleza.
  • Eidevin López: creador de contenido digital.
  • Lorena Altamirano: actriz y modelo.
  • Maiker Smith: influencer.
  • Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.
  • Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.
  • Campanita: bailarín y creador de contenido digital.
  • Johanna Fadul: actriz.
  • Marilyn Patiño: actriz y presentadora.
  • Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.
  • Alejandro Estrada: actor y empresario.
  • Renzo Meneses: deportista y modelo.
  • Beba de la Cruz: diseñadora, modelo y exparticipante de El Desafío.
  • Jay Torres: actor y cantante.
  • Juan Palau: actor y cantante.
  • Juanda Caribe: creador de contenido, humorista y cantante.
  • Sara Uribe: ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo.
  • Mariana Zapata: creadora de contenido.
  • Sofía Jaramillo: actriz y modelo.
  • Valentino Lázaro: influencer.

