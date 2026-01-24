Castigo le pasó factura a Yuli Ruiz y se desmayó en ‘La casa de los famosos 3′; reveló lo que sucedió: “Me sentía muy sofocada”

La casa de los famosos Colombia está a punto de cumplir dos semanas de emisión constante desde que se estrenó el pasado lunes festivo 12 de enero.

Desde entonces, los participantes en la casa más famosa del país han mostrado diferentes facetas, las cuales han quedado al descubierto tras estar encerrados en el mismo lugar con personas muy diferentes a ellos y sin tener contacto con el exterior.

Este formato en todas sus temporadas tiene diferentes dinámicas, pero la prueba de beneficio y castigo es la que en estas dos semanas de competencia, han dejado a dos con afecciones en su salud: Manuela Gómez, que sufrió un desmayo por descompensación a falta de comida y una prueba fuerte; Y Yuli Ruiz, quien también sufrió un desmayo este sábado 24 de enero.

En dicha prueba, que se trató de adivinar el tiempo específico de 6 minutos sin tener un reloj a la mano, convirtió a los integrantes de la habitación calma en ganadores.

Esto dejó como perdedor a los integrantes del equipo tormenta, del cual solo seis, por orden de ‘El Jefe’, tuvieron que utilizar por largo tiempo disfraces de animales.

Una de las mujeres que fue elegida para afrontar este castigo fue Yuli Ruiz y utilizó el disfraz de gorila, el cual nombró como Micaela y terminó causándole un shock térmico que terminó en un desmayo.

Durante una prueba musical de los famosos, Yuli no se sintió bien y alcanzó a avisarle a Nicolás Arrieta minutos antes de caer desmayada en el piso.

El periodista Carlos Ochoa reunió todo lo sucedido y publicó un video mostrando y contando todo lo que pasó en este momento.

“Se maluqueó Yuli Ruiz, se desmayó [...] Por el castigo tenía que usar este vestido de gorila y al parecer con tanto calor y con tanto baile se sentía mareada. Le dijo a Nicolás Arrieta que por favor estuviera pendiente y se fue al piso”, dijo inicialmente.

Además, narró lo que sucedió y la reacción de algunos de los compañeros: “Dicen que se fue para atrás. La vimos recuperarse poco a poco, pero se sintió muy mal. Los compañeros trataron de ayudarla, pero el jefe decía cada uno sentado”.

Según el periodista, Yuli apareció nuevamente en cámaras una hora después y confesó lo que sintió en el momento del desmayo.

“Me sentía muy sofocada, tuve un shock térmico por el calor. Yo no me acuerdo bien de la caída. Me daba miedo, yo me acuerdo que le avisé a Nicolás porque me daba miedo caerme y aporrearme la nalga, y ellos dicen que yo caí boca arriba. Cuando llegaron por mí yo me sentía ya un poquito consciente. Me pusieron suero en la cara por la alergia que me estaba generando el látex”, dijo la participante.