Noche de nominación: uno de estos participantes será eliminado de ‘La casa de los famosos’

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo una nueva jornada de nominación, en la que las celebridades que continúan en competencia tuvieron que contestar el teléfono y, siguiendo un orden previamente establecido, cumplir con las indicaciones de ‘El Jefe’ respecto a los puntos negativos que debían asignar a sus contrincantes.

Orden de puntaje para las llamadas en nominación

Nomina en el confesionario 2 puntos y 1 punto. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto. Da inmunidad a alguien que no esté nominado. Veta la nominación de alguien que no haya nominado y nomina de frente 2 puntos y 1 punto. Nomina en el confesionario 3 puntos y 2 puntos. Nomina de frente 3 puntos y 2 puntos. Veta la nominación de alguien que no haya nominado y nomina de frente 2 puntos y 1 punto. Hoy no puedes nominar. Nomina de frente 6 puntos y 3 puntos. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto. Nomina en el confesionario 6 puntos y 3 puntos. Hoy no puedes nominar. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto. Nomina de frente 4 puntos y 2 puntos.

Con cada una de las llamadas que ingresaban al teléfono del reality del Canal RCN, las celebridades se iban poniendo de pie en el momento que consideraban oportuno y, a lo largo del capítulo, cumplieron con cada una de las instrucciones.

¿Cómo quedaron los resultados en la más reciente noche de nominación de ‘La casa de los famosos’?

Luego de que los famosos dieran sus respectivos votos, la producción mostró los resultados en vivo, dejando a Alejandro Estrada como el único nominado por la casa después de recibir la mayor cantidad de puntos en contra.

Alejandro Estrada: 18 puntos

Mariana Zapata: 12 puntos

Beba: 10 puntos

Manuela Gómez: 6 puntos

Eidevin: 4 puntos

Juancho Arango: 2 puntos

Lady Noriega: 2 puntos

