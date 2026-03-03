Gente

Noche de nominación: uno de estos participantes será eliminado de ‘La casa de los famosos’

A lo largo de la jornada de vivió uno de los momentos más tensionantes de la temporada.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de marzo de 2026, 10:31 p. m.
Noche de nominación en 'La casa de los famosos'
Noche de nominación en 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos'

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo una nueva jornada de nominación, en la que las celebridades que continúan en competencia tuvieron que contestar el teléfono y, siguiendo un orden previamente establecido, cumplir con las indicaciones de ‘El Jefe’ respecto a los puntos negativos que debían asignar a sus contrincantes.

Orden de puntaje para las llamadas en nominación

  1. Nomina en el confesionario 2 puntos y 1 punto.
  2. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto.
  3. Da inmunidad a alguien que no esté nominado.
  4. Veta la nominación de alguien que no haya nominado y nomina de frente 2 puntos y 1 punto.
  5. Nomina en el confesionario 3 puntos y 2 puntos.
  6. Nomina de frente 3 puntos y 2 puntos.
  7. Veta la nominación de alguien que no haya nominado y nomina de frente 2 puntos y 1 punto.
  8. Hoy no puedes nominar.
  9. Nomina de frente 6 puntos y 3 puntos.
  10. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto.
  11. Nomina en el confesionario 6 puntos y 3 puntos.
  12. Hoy no puedes nominar.
  13. Nomina de frente 2 puntos y 1 punto.
  14. Nomina de frente 4 puntos y 2 puntos.

Con cada una de las llamadas que ingresaban al teléfono del reality del Canal RCN, las celebridades se iban poniendo de pie en el momento que consideraban oportuno y, a lo largo del capítulo, cumplieron con cada una de las instrucciones.

¿Cómo quedaron los resultados en la más reciente noche de nominación de ‘La casa de los famosos’?

Luego de que los famosos dieran sus respectivos votos, la producción mostró los resultados en vivo, dejando a Alejandro Estrada como el único nominado por la casa después de recibir la mayor cantidad de puntos en contra.

  • Alejandro Estrada: 18 puntos
  • Mariana Zapata: 12 puntos
  • Beba: 10 puntos
  • Manuela Gómez: 6 puntos
  • Eidevin: 4 puntos
  • Juancho Arango: 2 puntos
  • Lady Noriega: 2 puntos
¿Se le escapó? Participante reveló por error cuándo saldría de ‘La casa de los famosos’

Así quedó la placa de la octava semana en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

  • Valentino Lázaro: Sancionado por ‘El Jefe’.
  • Yuli Ruiz: Sancionada por ‘El Jefe’.
  • Alexa Torrex: Nominada por Lorena Altamirano, reciente eliminada de La casa de los famosos.
  • Juanda Caribe: Sancionado por ‘El Jefe’.
  • Alejandro Estrada: Nominado por la casa.
  • Lady Noriega: Nominada por el público.
  • Campanita: Nominado por el líder.

Más de Gente

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025

Horóscopo chino: 5 animales que darán un gran salto económico entre el 4 y el 10 de marzo

La casa de los famosos Colombia: participante dio indicios de su salida

¿Se le escapó? Participante reveló por error cuándo saldría de ‘La casa de los famosos’

Willie Colón

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Yina Calderón habló de la polémica de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia'.

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

LOS ANGELES, CA - JUNE 22: Quentin Tarantino is seen outside Jimmy Kimmel Live on June 22, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Noticias Destacadas