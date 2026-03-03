¿Se le escapó? Participante reveló por error cuándo saldría de ‘La casa de los famosos’

La actual temporada de La casa de los famosos Colombia ha dado varias sorpresas a lo largo de las semanas que ha estado en vivo, pues los participantes que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ han dado de qué hablar por medio de las redes sociales luego de haber protagonizado fuertes polémicas y encontrones con algunos de sus compañeros.

A su vez, otros han abandonado la casa por decisión del público, situaciones personales e incluso, la actriz Johanna Fadul fue expulsada de la competencia tras haber realizado un comentario racista a Campanita en medio de uno de los posicionamientos.

Johanna Fadul fue expulsada de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Instagram @johannafadul

Como resultado, la producción decidió incluir a nuevas celebridades y estrellas del mundo de la farándula con el fin de cubrir los espacios que quedaron libres y darle un nuevo aire al programa.

La creadora de contenido Karola y los actores Lady Noriega y Juancho Arango se unieron al reality y con su gran talento han logrado conquistar a los televidentes por medio de sus personalidades y puntos de vista.

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Por equivocación, el actor habría dejado saber que, muy posiblemente, abandonará las grabaciones en las próximas semanas, pues en medio de una dinámica en la que estaban jugando a ser peluqueros, Edevin le dijo a modo de broma que le había aplicado un tinte rojo, a lo que el actor respondió que no era posible porque en abril ya tenía programadas unas grabaciones para un proyecto de cine.

Los seguidores de la producción llegaron a la conclusión de que, según las palabras del actor, este no alcanzaría a llegar al mes de mayo dentro de La casa de los famosos Colombia, ya que aún quedan varios meses de encierro para las estrellas del programa de telerrealidad.

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

“Van a entrar otros habitantes a la casa, eso dijo Roberto (el productor)”; “Yo creo que hoy queda nominado por el público y se va mañana”; “Lo mismo pasó con ‘El Flaco’ Solórzano el año pasado”; “Solo llegó a incomodar, esa platica se perdió” y “Ojalá así sea” son algunas de las opiniones que se leen.