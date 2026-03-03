Gente

¿Se le escapó? Participante reveló por error cuándo saldría de ‘La casa de los famosos’

El video se viralizó en redes sociales y generó comentarios por parte de los seguidores del programa.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de marzo de 2026, 7:50 p. m.
La casa de los famosos Colombia: participante dio indicios de su salida.
La casa de los famosos Colombia: participante dio indicios de su salida. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

La actual temporada de La casa de los famosos Colombia ha dado varias sorpresas a lo largo de las semanas que ha estado en vivo, pues los participantes que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ han dado de qué hablar por medio de las redes sociales luego de haber protagonizado fuertes polémicas y encontrones con algunos de sus compañeros.

A su vez, otros han abandonado la casa por decisión del público, situaciones personales e incluso, la actriz Johanna Fadul fue expulsada de la competencia tras haber realizado un comentario racista a Campanita en medio de uno de los posicionamientos.

Johanna Fadul
Johanna Fadul fue expulsada de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Instagram @johannafadul

Como resultado, la producción decidió incluir a nuevas celebridades y estrellas del mundo de la farándula con el fin de cubrir los espacios que quedaron libres y darle un nuevo aire al programa.

La creadora de contenido Karola y los actores Lady Noriega y Juancho Arango se unieron al reality y con su gran talento han logrado conquistar a los televidentes por medio de sus personalidades y puntos de vista.

Gente

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Gente

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Gente

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Gente

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Gente

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Gente

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Gente

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Gente

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Gente

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Por equivocación, el actor habría dejado saber que, muy posiblemente, abandonará las grabaciones en las próximas semanas, pues en medio de una dinámica en la que estaban jugando a ser peluqueros, Edevin le dijo a modo de broma que le había aplicado un tinte rojo, a lo que el actor respondió que no era posible porque en abril ya tenía programadas unas grabaciones para un proyecto de cine.

Los seguidores de la producción llegaron a la conclusión de que, según las palabras del actor, este no alcanzaría a llegar al mes de mayo dentro de La casa de los famosos Colombia, ya que aún quedan varios meses de encierro para las estrellas del programa de telerrealidad.

@soyperlaaaaa

#Perla #juanchoarango #lacasadelosfamososcolombia2026 #lacasadelosfamososcolombia3 #RCN

♬ sonido original - PERLA
Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

“Van a entrar otros habitantes a la casa, eso dijo Roberto (el productor)”; “Yo creo que hoy queda nominado por el público y se va mañana”; “Lo mismo pasó con ‘El Flaco’ Solórzano el año pasado”; “Solo llegó a incomodar, esa platica se perdió” y “Ojalá así sea” son algunas de las opiniones que se leen.

Más de Gente

Willie Colón

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Yina Calderón habló de la polémica de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia'.

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

LOS ANGELES, CA - JUNE 22: Quentin Tarantino is seen outside Jimmy Kimmel Live on June 22, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas.

⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

Noticias Destacadas