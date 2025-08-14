Suscribirse

Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”

La comunicadora formó parte de otros medios de comunicación a lo largo de su carrera.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 4:43 p. m.
Alejandra Gómez era periodista y presentadora.
Alejandra Gómez era periodista y presentadora. | Foto: Mañana Express

En las horas de la mañana del jueves 14 de agosto, se reveló una lamentable noticia relacionada con una periodista y presentadora de la televisión colombiana. La comunicadora hizo parte de varios formatos y medios nacionales, destacando por su labor ante cámaras.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, se trató de Alejandra Gómez, quien murió a los 43 años. Su paso por varios programas permitió que consolidara una carrera en el periodismo, siendo recordada por los espectadores.

En la emisión de Mañana express, sus colegas y excompañeros aprovecharon para rendirle un homenaje, haciendo un recuento de las notas que realizaba para cada programa. La presentadora solía entrevistar a personas del común, plasmando situaciones y temas cotidianos de interés general.

El matutino de RCN mencionó que Alejandra Gómez había destacado y brillado por la energía, disposición y preparación que llevaba con ella, al punto de robarse el corazón de miles de seguidores que admiraban su trabajo. De igual manera, en el emotivo gesto que tuvo el canal con su memoria, se reveló que perdió la vida el pasado 10 de agosto, dejando un vacío gigante en familiares y amigos.

“Seguimos en shock desde que nos enteramos […], para cada uno de nosotros dejó una marca en el corazón, una muy linda”, dijeron los presentadores de Mañana express, quienes enviaron un sentido pésame a sus familiares.

En una sentida publicación de Instagram, el informativo aprovechó para darle el último adiós a su exintegrante, recordando cómo fue su llegada y el recibimiento que tuvo del equipo en diciembre de 2024.

“Hoy, nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros”, se lee en la primera parte de la publicación.

“Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, concluyó.

Alejandra Gómez hizo parte de City TV, Red+, Telepacífico y Canal RCN, construyendo un sólido recorrido en la industria de la televisión. Muchas personas la despidieron con nostalgia, dedicándole sentidas palabras a través de las plataformas digitales.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de la periodista, pero se ha podido ver la ola de mensajes que dejaron curiosos y conocidos en sus redes sociales. Muchos esperan saber qué sucedió, pues no hay información al respecto.

