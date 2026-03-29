Murió Aura Lucía Mera, periodista y columnista colombiana con más de 60 años de trayectoria

La periodista, columnista y gestora cultural Aura Lucía Mera falleció este domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:45 del mediodía. Su partida marca el cierre de una trayectoria de más de seis décadas dedicada al periodismo y a la promoción cultural, especialmente en Cali y el suroccidente del país.

La noticia se conoció a través de la red social X, luego de que el exgobernador del Valle y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal publicara un mensaje al respecto: “A las 12:45 falleció la columnista de El Espectador y El País, Aura Lucía Mera. Respetando su voluntad anticipada, sus hijos se abstuvieron de prolongar su sufrimiento tras el infarto cerebral masivo que sufrió. Duele. Duele”.

Oriunda de Cali y heredera de una tradición periodística —fue hija de la reconocida periodista Aura Becerra de Mera—, Mera construyó una sólida carrera que la convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo de opinión en la región. Desde 2008 se desempeñaba como columnista de El Espectador.

Gran parte de su vida profesional estuvo ligada al diario El País de Cali, donde comenzó a escribir en 1964. Este medio se consolidó como su principal plataforma de expresión, desde la cual acompañó y analizó los cambios sociales, políticos y culturales del país a lo largo de varias décadas.

Más allá de su trabajo en prensa, Aura Lucía dejó una huella significativa en el ámbito cultural. Se desempeñó como directora de Colcultura, desde donde impulsó iniciativas clave para el desarrollo artístico y literario en Colombia. Su compromiso con la cultura también se reflejó en su participación en proyectos como el festival literario Oiga Mire Lea, un espacio que contribuyó a fortalecer la escena literaria del suroccidente colombiano.

Este 29 de marzo de 2026 falleció la periodista y columnista Aura Lucía Mera. Foto: Bernardo peña

En el ámbito personal y literario, Mera también fue reconocida por su libro Testimonio de una lucha contra el alcohol y la droga (1995), una obra en la ofreció una mirada valiente sobre estos temas.

La muerte de Aura Lucía Mera representa una pérdida significativa para el periodismo y la cultura del país. Su legado permanece en sus columnas, en su trabajo institucional y en el impacto que dejó en generaciones de lectores y gestores culturales que encontraron en su voz una referencia crítica, lúcida y comprometida.