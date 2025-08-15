Esposo de Alejandra Gómez, experiodista de RCN que murió, le hizo emotiva dedicatoria

El pasado domingo, 10 de enero, Alejandra Gómez, reconocida periodista caleña perdió la vida en circunstancias que, hasta el momento, se desconocen. Esta noticia llenó de dolor a miles de personas que la recuerdan por su trabajo como reportera en importantes medios de comunicación como Telepacífico, City TV, Red+ y el Canal RCN.

Fue por medio una reciente transmisión de Mañana Express, matutino de RCN, que sus excompañeros y colegas le dieron una emotiva despedida y recordaron cómo fue su paso por el programa de variedades.

Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto. | Foto: Instagram @alejagomezq

“Seguimos en shock desde que nos enteramos (…), para cada uno de nosotros dejó una marca en el corazón, una muy linda (...) Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, afirmaron los presentadores en medio del programa en vivo.

Esto generó que miles de televidentes que la recuerdan y llegaron a disfrutar de su trabajo, se manifestaran por medio de las redes sociales y enviaran mensajes de solidaridad y fortaleza a su familia.

Por otro lado, su esposo, Andrés Marín Martínez, le hizo una tierna dedicatoria por medio de sus historias de Instagram, en la que comparte su dolor luego del inesperado suceso.

“Tu compañía fue como vivir en todos mis lugares preferidos a la vez. Tu ausencia me dejó sin hogar”, compartió.

Esposo de Alejandra Gómez se pronunció por medio de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram @andresmarinmartinez

Por otro lado, se despidió de la mujer con un extenso mensaje en el que dejó ver el gran amor que siente por ella y lo importante que fue durante los últimos años de su vida.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…! NOTA: Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!“.

Andrés Marín envío emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposa y periodista Alejandra Gómez | Foto: Instagram @andresmarinmartinez