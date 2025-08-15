Suscribirse

Gente

Esposo de Alejandra Gómez, experiodista de RCN que murió, le hizo emotiva dedicatoria

Andrés Marín Martínez recibió mensajes de apoyo de cientos de personas a través de sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 1:12 a. m.
Esposo de periodista fallecida publicó emotivo mensaje.
Esposo de periodista fallecida publicó emotivo mensaje. | Foto: Instagram @andresmarinmartinez

El pasado domingo, 10 de enero, Alejandra Gómez, reconocida periodista caleña perdió la vida en circunstancias que, hasta el momento, se desconocen. Esta noticia llenó de dolor a miles de personas que la recuerdan por su trabajo como reportera en importantes medios de comunicación como Telepacífico, City TV, Red+ y el Canal RCN.

Fue por medio una reciente transmisión de Mañana Express, matutino de RCN, que sus excompañeros y colegas le dieron una emotiva despedida y recordaron cómo fue su paso por el programa de variedades.

Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto.
Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto. | Foto: Instagram @alejagomezq

“Seguimos en shock desde que nos enteramos (…), para cada uno de nosotros dejó una marca en el corazón, una muy linda (...) Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, afirmaron los presentadores en medio del programa en vivo.

Esto generó que miles de televidentes que la recuerdan y llegaron a disfrutar de su trabajo, se manifestaran por medio de las redes sociales y enviaran mensajes de solidaridad y fortaleza a su familia.

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. María Claudia Tarazona realizó la primera publicación tras enterrar a su esposo, Miguel Uribe Turbay: “Por siempre”
Contexto: Alejandra Gómez, expresentadora de RCN, murió el mismo día de su cumpleaños; destapan detalle de aquella fecha

Por otro lado, su esposo, Andrés Marín Martínez, le hizo una tierna dedicatoria por medio de sus historias de Instagram, en la que comparte su dolor luego del inesperado suceso.

“Tu compañía fue como vivir en todos mis lugares preferidos a la vez. Tu ausencia me dejó sin hogar”, compartió.

Esposo de Alejandra Gómez se pronunció por medio de su cuenta de Instagram.
Esposo de Alejandra Gómez se pronunció por medio de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram @andresmarinmartinez

Por otro lado, se despidió de la mujer con un extenso mensaje en el que dejó ver el gran amor que siente por ella y lo importante que fue durante los últimos años de su vida.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…! NOTA: Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!“.

Andrés Marín envío emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposa y periodista Alejandra Gómez
Andrés Marín envío emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposa y periodista Alejandra Gómez | Foto: Instagram @andresmarinmartinez

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales comentaron la publicación y escribieron algunas palabras para Andrés: “Un abrazo cariñoso y solidario, querido Andrés. Pensándote mucho”; “Te abrazo fuertemente Andresito”; “Andresito un abrazo enorme. ¡Mucha fortaleza y sabiduría para estos momentos tan difíciles”; “Mis oraciones contigo!”, y “Andresito un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga a ti a la familia de Aleja. Fuerza y sabiduría te conceda”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El presidente Petro está contento con los resultados”: Laura Roa, presidenta del FNA, entrega balance de la entidad

2. Se conoce la gravedad de la lesión de Josh Hader: Los Astros están devastados

3. Copa Libertadores: este es el botín económico que buscará Nacional en el juego de vuelta

4. Confirman presencia de un portentoso jaguar en inmediaciones de Viotá, Apulo y Tocaima; piden no cazarlo

5. EE. UU. hará historia con el tren más veloz del país: esto se sabe de la ruta que conecta las principales ciudades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presentadora colombianaCanal RCNperiodista caleñaMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.