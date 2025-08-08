La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

Ana Karina Soto es productora y actualmente presentadora de televisión de los programas matutinos Mañana Express y Buen Día Colombia, presentados por el Canal RCN y con los que ha logrado seguirse ganando el corazón de los televidentes.

A pesar de que es una gran profesional y sigue brillando en las pantallas, Soto no estaba pasando el mejor momento en su matrimonio, ya que su esposo Alejandro Aguilar se encuentra en México por temas laborales.

Sin embargo, la presentadora volvió a sorprender a sus seguidores, demostrando su amor incondicional por su hijo y aprovechando la ocasión especial para pasar un tiempo en familia y celebrarle el cumpleaños número 7 a su Dante.

Desde hace cinco días, la presentadora publicó una ráfaga de fotografías con su familia y contando que había cumplido el sueño de visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México: “Y quiero compartir con ustedes la emoción de mi corazón lleno de felicidad, gratitud y los ojos mirando al cielo”.

Esta semana, Ana Karina Soto ha seguido subiendo fotos y momentos inolvidables de su viaje por el país norteamericano, pero en las horas de la mañana, compartió el regalo que le tenía preparado junto a su esposo para su hijo: “Le tenía de sorpresa llevar a Dante a la Lucha libre en Ciudad de México”, escribió.

Una publicación con unas fotografías y videos, donde se les ve usando unas máscaras referentes y la reacción del pequeño tras ver a los boxeadores en el ring: “Como pueden ver, Dante estaba feliz y nosotros también”.

Adicionalmente, en la descripción, Ana Karina explicó un poco sobre este deporte y de qué trata: “Es un espectáculo cultural y una tradición popular profundamente arraigada. Combina acrobacias, fuerza física y un fuerte elemento teatral, donde los luchadores o los “enmascarados” encarnan héroes y villanos que representan luchas simbólicas entre el bien y el mal”.

La publicación ya supera los 400 me gusta y los seguidores aprovecharon para comentar emojis de corazones y lo que pensaban del plan que no suele ser muy común, pero muchos lo catalogaron como “espectáculo”.