La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

La actriz compartió el regalo de cumpleaños que le dio a su hijo y sorprendió a sus seguidores.

9 de agosto de 2025, 3:45 a. m.
Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar.
Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar. | Foto: Tomada de Instagram /@karylamas

Ana Karina Soto es productora y actualmente presentadora de televisión de los programas matutinos Mañana Express y Buen Día Colombia, presentados por el Canal RCN y con los que ha logrado seguirse ganando el corazón de los televidentes.

A pesar de que es una gran profesional y sigue brillando en las pantallas, Soto no estaba pasando el mejor momento en su matrimonio, ya que su esposo Alejandro Aguilar se encuentra en México por temas laborales.

Contexto: Ana Karina Soto vive grave situación por ‘La casa de los famosos Colombia’; involucró hasta a su familia: “Me duele, me angustia”

Sin embargo, la presentadora volvió a sorprender a sus seguidores, demostrando su amor incondicional por su hijo y aprovechando la ocasión especial para pasar un tiempo en familia y celebrarle el cumpleaños número 7 a su Dante.

Desde hace cinco días, la presentadora publicó una ráfaga de fotografías con su familia y contando que había cumplido el sueño de visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México: “Y quiero compartir con ustedes la emoción de mi corazón lleno de felicidad, gratitud y los ojos mirando al cielo”.

Esta semana, Ana Karina Soto ha seguido subiendo fotos y momentos inolvidables de su viaje por el país norteamericano, pero en las horas de la mañana, compartió el regalo que le tenía preparado junto a su esposo para su hijo: “Le tenía de sorpresa llevar a Dante a la Lucha libre en Ciudad de México”, escribió.

Una publicación con unas fotografías y videos, donde se les ve usando unas máscaras referentes y la reacción del pequeño tras ver a los boxeadores en el ring: “Como pueden ver, Dante estaba feliz y nosotros también”.

Adicionalmente, en la descripción, Ana Karina explicó un poco sobre este deporte y de qué trata: “Es un espectáculo cultural y una tradición popular profundamente arraigada. Combina acrobacias, fuerza física y un fuerte elemento teatral, donde los luchadores o los “enmascarados” encarnan héroes y villanos que representan luchas simbólicas entre el bien y el mal”.

La publicación ya supera los 400 me gusta y los seguidores aprovecharon para comentar emojis de corazones y lo que pensaban del plan que no suele ser muy común, pero muchos lo catalogaron como “espectáculo”.

“Cómo se ven de bellos con esas máscaras”; “Tan bellos”; “¡Buenísimo ir ahí! ¡Es un espectáculo!”; “Awww qué superplan”: “Fantásticas Fotos”; “Se nota que se gozaron el plan”; “Qué chévere”; “Que maravilla”; “¡Qué espectáculo, yo quiero ir a lucha!”; fueron algunos de los mensajes.

