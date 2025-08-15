Última publicación de Alejandra Gómez, expresentadora de RCN que murió; había dejado video días atrás

En las últimas horas, se reveló que la televisión está de luto, debido a la muerte de una presentadora y periodista que formó parte de varios formatos. La comunicadora murió el pasado 10 de agosto, dejando un vacío enorme en la vida de sus amigos y familiares.

Alejandra Gómez, de 43 años, fue despedida por sus excompañeros de Mañana Express, donde se dio a conocer la fuerte noticia de su partida. Los presentadores no ocultaron la nostalgia, haciendo referencia a su paso por el programa de RCN.

La producción recopiló detalles de su trayectoria, mostrando notas que realizó al entrevistar a personas del común, contar historias y hablar de lo que ocurría en las calles. Aunque había muerto días atrás, solo hasta el 14 de agosto se conoció lo sucedido.

En medio de la incertidumbre que surgió entre seguidores, espectadores y amigos, muchos acudieron a las redes sociales de la presentadora para indagar qué había pasado. En sus publicaciones intentaron verificar si alguien sabía sobre lo ocurrido, pero solo encontraron una última publicación que realizó antes de morir.

Alejandra Gómez era periodista y presentadora. | Foto: Mañana Express

Última publicación de Alejandra Gómez en redes sociales

De acuerdo con lo registrado, Alejandra Gómez utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un video, el cual reflejaba gustos y detalles de su vida. La comunicadora subió un clip hablando a la cámara y mostrando una actividad que solía disfrutar bastante.

En esta publicación, la exintegrante de Red+ y City TV mostró lo mucho que le gustaba leer, una dinámica que compartía con sus seguidores. Allí se le ve sonriente, llevando un libro en las manos y hablándole a la cámara de forma muy genuina.

“La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”, escribió en el pie de foto de la publicación realizada el pasado 5 de agosto.

“¿Te leo?”, agregó en su mensaje.

En otras imágenes y videos, Alejandra Gómez solía dejar frases motivacionales y mensajes especiales que transmitían ánimo a sus conocidos, allegados y seres queridos. Varias se enfocaban en salir adelante, esperar el tiempo de Dios y cumplir lo que parecía imposible.

“Ten valor de continuar”; “Vuela, vuela”; “Paso a pasito”; “Comienza a creer que lo imposible es posible, date la oportunidad de ver que lo que deseas, sucede”; “El tiempo de Dios es perfecto”, entre otras frases.