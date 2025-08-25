Suscribirse

Seis islas perfectas para tener unas vacaciones realmente relajantes en familia

Estos destinos son paisajes alejados de la vida cotidiana, ideales para la relajación.

Redacción Turismo
25 de agosto de 2025, 10:28 p. m.
Islas del Rosario
En Islas del Rosario se encuentran varios destinos que vale la pena visitar y conocer. | Foto: Getty Images

Uno de los lugares más visitados por las personas durante sus vacaciones son las islas. Estos destinos son paisajes alejados de la vida cotidiana, cuentan con entornos únicos ideales para aquellas personas que quieren alejarse del caos de las grandes ciudades y están en busca de tranquilidad y relajación.

En ese orden de ideas, una organización dedicada a viajes y turismo, Expedia, realizó una guía con 6 islas ideales para visitar. Este listado se hizo con base a criterios de los viajeros vinculados con la accesibilidad, diversidad de actividades, clima, calidad de alojamientos, reseñas de usuarios y seguridad.

Contexto: La encantadora isla considerada un oasis de tranquilidad y belleza en el Caribe colombiano, a 50 minutos de Cartagena

Estas son las mejores islas, según dicha organización, para visitar en este 2025.

Aruba

Aruba se encuentra en este listado como la isla ideal para disfrutar del solo todo el año. Este lugar cuenta con un clima perfecto y con la presencia de playas de arena clara y aguas tranquilas, que permiten actividades al aire libre durante cualquier época del año.

Aruba se encuentra en este listado como la isla ideal para disfrutar del solo todo el año | Foto: adobestock

Bali, Indonesia

Esta isla lidera el listado como el destino ideal para la relajación. sus clubes de playa, campos de arroz, retiros de yoga, cafeterías panorámicas y templos frente al mar son algunos de los atractivos turísticos de Bali. Todo esto lo convierte en el lugar perfecto para buscar desconexión, bienestar y actividades en spa.

República Dominicana

Esta isla ubicada en el Caribe se posiciona como la isla “ideal para la aventura”, reconocida por sus paisajes, senderismo y deportes extremos. Entre sus mayores atractivos se encuentran las actividades de tirolesa, paseos en buggy y excursiones a los “27 charcos del Damajagua”.

Isla Saona, República Dominicana
Esta isla ubicada en el Caribe se posiciona como la isla “ideal para la aventura”, reconocida por sus paisajes, senderismo y deportes extremos | Foto: Getty Images/iStockphoto

Fiji

Esta isla en el Pacífico sur forma parte de Oceanía. Es considerada como el mejor destino para la comunidad. La hospitalidad de sus habitantes y las experiencias colectivas en aldeas y playas les permite a los turistas integrarse en el día a día local y participar de eventos culturales.

Jamaica

Esta paradisiaca isla figura en el listado como “lo mejor para la cultura”. Jamaica cuenta con un excelente legado musical, de arte y de gastronomía, además, tiene una agenda repleta de eventos con identidad local, esto ubica a esta isla como un referente caribeño para visitantes interesados en la diversidad cultural.

Jamaica
Jamaica figura en el listado como “lo mejor para la cultura” | Foto: Getty Images

Koh Samui

Esta isla es ideal para aquellas personas que están en la búsqueda de lujo sin exceso. En Koh Samui se pueden encontrar spas, hoteles boutique y restaurantes sofisticados que se integran con las playas, vegetación tropical y un entorno con amplia oferta de actividades.

Islas vacaciones

