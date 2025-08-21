Suscribirse

La encantadora isla considerada un oasis de tranquilidad y belleza en el Caribe colombiano, a 50 minutos de Cartagena

En este paradisíaco destino se pueden realizar varias actividades acuáticas.

Redacción Turismo
21 de agosto de 2025, 3:18 p. m.
Islas del Rosario
En Islas del Rosario se encuentran varios destinos que vale la pena visitar y conocer. | Foto: Getty Images

Colombia es un país biodiverso en el que existen cientos de lugares mágicos para visitar. Dentro de la amplia oferta se encuentran numerosas islas que son verdaderos paraísos en los que es posible vivir experiencias únicas, lejos de las grandes multitudes.

Una de las muchas posibilidades para conocer y disfrutar se encuentra muy cerca de Cartagena, a solo 50 minutos. Se trata de la Isla del Pirata, que hace parte del Archipiélago y Parque Natural de las Islas del Rosario.

Información del portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este mágico lugar tiene un área de 7.500 metros cuadrados, un espacio ideal para que los visitantes se desconecten del mundo mientras toman el sol o caminan entre cocoteros.

Este destino, que cuenta con alojamiento, tiene aguas ideales para practicar actividades como el careteo y el buceo, y está protegido por una barrera de arrecifes.

buceo
El buceo es una de las actividades que se puede realizar en la Isla del Pirata. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Se dice que esta isla les brinda una experiencia perfecta a quienes buscan un escape tropical lleno de naturaleza. Se destaca por sus aguas cristalinas, una agradable y exuberante vegetación y un entorno único que combina el encanto caribeño con momentos de relajación. Es un destino que les ofrece a los turistas piscinas naturales y actividades ideales para conectar con el mar y la naturaleza.

Dentro de las actividades que se pueden realizar están las caminatas entre cocoteros, tomar tranquilos descansos bajo la sombra, o simplemente relajarse en las camas asoleadoras.

¿Qué más hacer en Islas del Rosario?

Si los viajeros están en Cartagena y quieren escapar del bullicio a lugares más tranquilos, pueden dirigirse a Islas del Rosario, un pequeño y lindo archipiélago que consta de unas 28 islas, y al que se debe llegar en lancha. El trayecto dura un poco menos de una hora.

En ese mágico destino, los viajeros se encuentran con muchas playas de arena blanca y aguas cristalinas en las que, además, es posible explorar la maravillosa vida marina. Es un espacio para admirar peces y corales de todos los colores, una recompensa para quienes deciden sumergirse en las tibias aguas del mar Caribe.

Islas del Rosario
Las Islas del Rosario es uno de los lugares mágicos para conocer en el Caribe colombiano. | Foto: Getty Images

En Islas del Rosario hay una buena oferta de hoteles para hospedarse y disfrutar tranquilamente de hermosos amaneceres y atardeceres caribeños.

De acuerdo con Colombia Travel, una de las mejores islas para este plan es Isla Pelícano, un destino exclusivo al que se llega en yate privado. Allí es posible alojarse en espacios tranquilos y cómodos.

Igualmente, los turistas encuentran hoteles en islas como Isla Grande, Isla del Sol o El Encanto, que también tienen una amplia oferta natural típica del Caribe colombiano.

Si en los planes del viajero está apreciar la magnífica vida acuática, puede dirigirse al Oceanario de Islas del Rosario, en el que tiene la posibilidad de bucear, observar divertidos shows con delfines y probar deliciosos platos preparados con ingredientes locales.

Islas Turismo en ColombiaIslas del Rosario

