Así está la participación de las scooters en el mercado de motocicletas en Colombia

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron recientemente el informe de registros de motocicletas nuevas en Colombia, correspondiente a agosto de 2025, en el cual se puede ver un notable crecimiento en el sector.

En el octavo mes del año, se registraron 94.984 motocicletas nuevas en el país, lo que representa un crecimiento del 28,78 % en comparación con el mismo mes de 2024.

Mientras que en lo corrido entre enero y agosto de 2025, la industria de motocicletas mostró un aumento del 35,20 % frente al mismo período del año anterior.

Aun así, en la comparación mensual, el registro de motocicletas nuevas dejó en evidencia un decrecimiento del 15,35 % entre julio y agosto de 2025.

Por regiones, los departamentos que mayor número de registros tuvieron fueron Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, entre los que destacaron municipios como Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) como los principales en matriculaciones.

Este crecimiento refleja la consolidación del sector de motocicletas en Colombia, lo que ha sido empujado por la demanda en regiones clave y el liderazgo de marcas reconocidas.

Son ideales para recorrer distancias cortas y medias dentro de la ciudad. | Foto: Getty Images

Pero en este mercado, cada vez ganan más terreno las scooters, un tipo de motocicleta que también es conocida como motoneta, que se caracteriza por su diseño compacto y práctico, ideal para el uso urbano.

Estas suelen contar con una estructura de cuadro abierto con una plataforma para los pies, lo que le permite al conductor sentarse de manera cómoda sin montar a horcajadas sobre el motor, lo cual enfatiza la ergonomía y la protección con carrocería que cubre gran parte de la mecánica, incluyendo un escudo frontal para las piernas.

La mayoría de este tipo lleva motores de baja a media cilindrada, desde 50 cc hasta 250 cc en modelos estándar, y hasta 850 cc en maxi o mega scooters.

Tal es el auge de las scooters, que son cada vez más las que entran en el mercado colombiano. Es el caso de la Xoom de Hero, que fue presentada el pasado miércoles 3 de septiembre en un evento que la marca llevó a cabo en Cartagena de Indias y que cuenta con tres versiones, que son de 110 cc, 125 cc y 160 cc.

Tal es el auge de las scooters, que son cada vez más las que entran en el mercado colombiano. | Foto: Hero