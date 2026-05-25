Desmienten cadenas en redes sociales que hablan de movilizaciones este 28 y 29 de mayo: “Falso”

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, desmintió este lunes varias cadenas de redes sociales que señalan que los días jueves 28 y viernes 29 de mayo se realizarían en el país una serie de manifestaciones.

“El 28 y 29 de mayo no se ha convocado ningún tipo de movilización social. Por redes sociales se están moviendo unos supuestos grupos de seguridad alertando a la comunidad y señalando a universidades y organizaciones sociales. Eso es falso”, expresó el funcionario.

“Queremos ratificar que las garantías para la movilidad, para el trasegar, están totalmente garantizadas. No hay ningún llamamiento para bloqueos, protestas. Pedimos a la Fiscalía que investigue a estas personas que están generando terror y pánico y que quieren incidir en las elecciones”, subrayó.

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Temor por seguridad electoral a días de las elecciones: estas son las alertas que ponen en duda el voto libre

A días de las elecciones, el debate sobre la seguridad en el territorio nacional para que los colombianos puedan acercarse a las urnas centra la atención ciudadana.

La más reciente alerta se conoció en una carta enviada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, al Gobierno nacional sobre este asunto. La misiva estuvo dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, y en esta el magistrado le advirtió sobre el deterioro del orden público y la ausencia de garantías institucionales para los comicios.

Las elecciones se realizarán este domingo. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Benedetti le respondió a Prada que sus afirmaciones sobre los riesgos electorales son, a su juicio, falsas, porque sostiene que el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) ha dado “garantías de seguridad como nunca antes en el país”. Sin embargo, esa afirmación contrasta con las revelaciones recientes sobre este asunto.

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un informe a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que dejó sobre la mesa un catálogo de riesgos que enfrentan los colombianos para ir a las urnas, en el que la presencia de grupos armados es una de las cuestiones que más preocupa.

En el 57 % de los municipios que cuentan con puestos de votación en zona rural hay presencia de grupos armados ilegales. En 348 de estos hay injerencia de un único grupo, mientras que en otros 207 se registran disputas entre varias estructuras al margen de la ley.

La MOE considera que 386 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral, una parte importante de estos en riesgo extremo, entre los que territorios de Antioquia y Cauca son los más afectados.

En su carta al ministro Benedetti, el magistrado Prada afirmó que la ausencia de garantías está poniendo en riesgo tanto a ciudadanos como a aspirantes a la Presidencia. Sin ir muy lejos, los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han denunciado intimidaciones directas contra su vida; incluso esta semana la campaña del abogado afirmó que su equipo de seguridad frustró un intento de atentado en medio de un encuentro con sus seguidores en Envigado, Antioquia.