Nación

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para elegir al nuevo Congreso y definir candidatos presidenciales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 12:57 p. m.
Elecciones en Colombia: horarios y datos clave para salir a votar hoy
Elecciones en Colombia: horarios y datos clave para salir a votar hoy Foto: José Vargas

Este domingo 8 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas en el territorio nacional, jornada en la cual los ciudadanos eligen a los representantes que conformarán el Senado de la República y la Cámara de Representantes durante el próximo periodo legislativo.

¿Cuándo vuelve a haber elecciones en Colombia y para qué son? Podrían ser más de una y se cruzarían con el Mundial de fútbol

En paralelo a la conformación del Congreso, los votantes tienen la opción de participar en las consultas interpartidistas, un mecanismo de votación diseñado para definir los candidatos únicos que representarán a distintas coaliciones políticas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta fecha marca el inicio del calendario electoral que culminará con la elección del próximo jefe de Estado. Los actos protocolarios de la jornada iniciaron durante las primeras horas de la mañana, acompañados por la entonación del himno nacional.

ELECCIONES 2026
Más de 40 millones de colombianos acuden a las urnas para elegir Congreso. Foto: José Vargas

Posteriormente, las autoridades correspondientes anunciaron la instalación formal de las comisiones encargadas de vigilar el proceso y verificar los sufragios, dando paso a la apertura oficial de las urnas.

Bogotá

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Bogotá

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

Bogotá

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Bogotá

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

Bogotá

El fenómeno del sicariato en Bogotá: así funcionan las redes delictivas que cobraron más de 600 vidas en 2025

Bogotá

Pico y placa solidario en Bogotá: el mecanismo de recaudo que no descongestiona a la ciudad

Bogotá

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

Política

¿Quién es Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara que fue detenido con $20 millones en efectivo?

Política

🔴Elecciones Colombia 8 de marzo 2026 EN VIVO: captura de dos candidatos al Congreso marca la jornada electoral

Política

Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en Norte de Santander: detectan 60 buses con votantes

Con la instalación logística de los puestos de votación, los ciudadanos colombianos residentes tanto en el territorio nacional como en el exterior quedaron habilitados para ejercer su derecho al voto en sus respectivos lugares de registro.

Horarios y cierre de las mesas de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció que la jornada de participación ciudadana se extiende de forma ininterrumpida hasta las 4:00 de la tarde.

Una vez se cumple este horario, se cierran las urnas y los jurados inician el proceso de escrutinio de mesa, mientras la entidad electoral emite los boletines informativos periódicos con el preconteo de los resultados consolidados.

El reglamento estipula que, llegada la hora límite de cierre, únicamente podrán depositar el tarjetón aquellos ciudadanos que ya hayan entregado su documento de identidad original a los jurados de votación.

Quienes permanezcan en las filas de espera fuera del puesto o de la mesa a las 4:00 p. m. no podrán participar, un factor logístico que suele generar aglomeraciones y retrasos en los minutos finales debido a la alta concentración de personas.

Ante este panorama, las autoridades locales y los organismos de control han emitido directrices operativas para los votantes. La principal consiste en acudir a los recintos electorales en las primeras horas del día, con el objetivo de evitar el represamiento de personas y garantizar la ejecución del voto sin contratiempos.

Adicionalmente, las secretarías de tránsito sugieren a los ciudadanos monitorear los canales oficiales de movilidad en sus respectivas áreas metropolitanas.

Esta medida de precaución busca prevenir demoras en los desplazamientos, considerando el flujo masivo de actores viales y los cierres perimetrales programados en las zonas aledañas a los recintos electorales de mayor capacidad.

De acuerdo con el censo electoral vigente, más de 40 millones de colombianos se encuentran legalmente habilitados para participar en estos comicios, lo que proyecta un volumen de participación ciudadana representativo para la jornada.

Más de Bogotá

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales.

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

¡Se acaba el plazo! Pague el predial antes del 30 de septiembre y evite intereses de mora.

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco.

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

ED 2276

El fenómeno del sicariato en Bogotá: así funcionan las redes delictivas que cobraron más de 600 vidas en 2025

ed 2276

Pico y placa solidario en Bogotá: el mecanismo de recaudo que no descongestiona a la ciudad

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

X

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

x

Habilitan nuevo tramo en la calle 45 en Bogotá entre carreras Séptima y Quinta: así cambia la movilidad en uno de los corredores más transitados

Noticias Destacadas