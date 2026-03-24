Estadio del Mundial 2026 fue presentado con problemas de seguridad en sus tribunas: hay alerta en la FIFA

El renovado estadio BMO Field fue presentado por la ciudad de Toronto para el Mundial 2026, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad de sus tribunas temporales. Una gran incógnita que tiene a la FIFA contra las cuerdas.

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El BMO Field es el estadio más pequeño de los 16 escenarios que albergarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Al menos en la fase de grupos, la selección Colombia no pasará por este lugar.

Con una capacidad habitual de unos 28.000 asientos, necesitaba una serie de mejoras para cumplir con los estándares, incluido el añadido de aproximadamente 17.000 asientos adicionales, y ahí están las dudas.

BMO Field en Toronto. Foto: Toronto Star via Getty Images

“Las tribunas serán totalmente seguras”, afirmó Nick Eaves, director de operaciones de Maple Leaf Sports & Entertainment, empresa que gestiona el escenario.

El nuevo estadio de Toronto

A principios de este mes comenzaron a difundirse en línea imágenes del andamio que sostiene las tribunas temporales. Las críticas no fueron positivas.

“Con todo respeto, ni por todo el oro del mundo me subiría, me pararía o me sentaría ahí”, decía la publicación de un aficionado en X.

Eaves dijo que Toronto se asoció con un líder mundial en gradas temporales llamado Arena Group y que el revuelo en línea sobre las gradas no tenía fundamento en la realidad.

BMO Field - Toronto Stadium Foto: Toronto Star via Getty Images

Añadió que los asientos temporales también pasarán por un ensayo general el 9 de mayo, cuando Lionel Messi y el Inter Miami visiten el BMO Field para enfrentar al Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) con entradas agotadas.

La FIFA se hará cargo del estadio el 13 de mayo, un mes antes del primer partido de la Copa del Mundo en Toronto.

La directora ejecutiva del comité organizador del Mundial en Toronto, Sharon Bollenbach, sostuvo que el BMO Field ha recibido “múltiples visitas” de la FIFA y está “aprobado” para acoger los seis partidos programados en esa ciudad.

“Estamos seguros de que tendremos uno de los mejores campos de las 16 ciudades sede”, aseguró Chris Shewfelt, vicepresidente de operaciones comerciales del Toronto FC. Este escenario contará con seis partidos de la fase de grupos.