Empresario de Jorge Bava quiere sacarle “hasta la risa” a Santa Fe: Eduardo Méndez lo denunció

Sigue la novela por la salida del técnico uruguayo, que ya llegó a Paraguay para firmar con Cerro Porteño.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 1:59 p. m.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe | Foto: Prensa Santa Fe

Jorge Bava ya se fue, pero la novela no ha terminado. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, denunció los cobros que quiere hacer el empresario pese a haber admitido la renuncia para que se fuera a Cerro Porteño.

Bava ya se encuentra en Paraguay para firmar contrato con el ciclón, sin embargo, en Bogotá todavía continúan las gestiones para su desvinculación.

Contexto: Santa Fe sentenció el futuro de Hugo Rodallega: Eduardo Méndez dijo qué va a pasar

Por lo pronto, Santa Fe será dirigido de manera interina por la dupla de Francisco López y Grigory Méndez. La elección de un nuevo entrenador todavía no está en marcha, pues confían en los hombres de la casa para completar la temporada 2025.

Desde la dirigencia están tranquilos pese a la salida de Bava, quien tenía contrato hasta diciembre y decidió irse en pleno campeonato.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe | Foto: Cristian Bayona

“No lo voy a permitir”: Eduardo Méndez

Cuando todo parecía terminarse de manera amistosa, apareció el empresario de Jorge Bava haciendo cobros que sorprendieron al presidente Eduardo Méndez.

“El empresario ya habló con la contadora y la jurídica, parece que quiere que se le pague hasta la risa y yo eso no lo voy a permitir... El empresario ya habló con nuestra gerente en el transcurso de la noche y esta mañana, diciendo que va a exigir los cobros de no sé qué”, apuntó en declaraciones para Antena 2.

Contexto: Hugo Rodallega revela qué le dijo a Jorge Bava tras enterarse de su salida: hablaron cara a cara

Méndez no quiso entrar en detalles, pues considera que Santa Fe actuó de buena manera permitiendo que su entrenador saliera en pleno campeonato.

“Yo no me voy a enredar tan fácil, he facilitado la ida, no he puesto problema, pero tampoco quiero que vengan a atropellarnos porque eso tampoco debe ser así“, sentenció.

Cabe recordar que Cerro Porteño triplicó el salario de Bava y prometió el pago de dos meses de salario como indemnización a los daños causados para Santa Fe.

El estratega uruguayo dirigió el pasado miércoles en la victoria contra Independiente Medellín por Copa Betplay y minutos después anunció su despedida en rueda de prensa.

El mensaje de Bava

Horas antes de tomar el vuelo hacia Asunción, Jorge Bava publicó un mensaje de su cuenta de Instagram y deseó éxitos a Santa Fe para lo que viene en la Copa Libertadores del próximo año.

“En la vida sabemos cuándo empiezan las historias, pero no siempre cuándo terminan. Hoy me toca despedirme de una historia muy especial, la de ser técnico de Santa Fe”, escribió en la noche del jueves.

Bava fue la mente maestra detrás del título conseguido en el mes de junio. “Hace seis meses vinimos para intentar llevar al club al lugar que se merece, a pelear hasta el último día por cada trofeo y tuvimos la fortuna de salir campeones. Es un auténtico honor haber contribuido a traer la décima a una institución como esta. Más allá de los resultados, vinimos para competir siempre con intensidad, garra y corazón. Es lo que significan estos colores“, agregó.

“Venir aquí fue un regalo de la vida, algo que me llevo para siempre. ¡Gracias, por tanto, manada!“, finalizó el técnico charrúa mientras emprendía vuelo hacia el sur del continente.

