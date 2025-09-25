Hugo Rodallega revela qué le dijo a Jorge Bava tras enterarse de su salida: hablaron cara a cara

Jorge Bava dejó de ser el técnico de Independiente Santa Fe. Minutos después de la victoria contra Medellín en el Atanasio Girardot, la cuenta oficial del club emitió un comunicado confirmando la renuncia del estratega uruguayo.

Bava aceptó una oferta de Cerro Porteño de Paraguay, equipo que le triplicó el salario y le prometió un proyecto a largo plazo con todos los beneficios.

Santa Fe trató de competir con una contraoferta, pero la decisión del cuerpo técnico ya estaba tomada.

En la antesala a ese partido frente al DIM, Bava se dirigió a sus jugadores y les comentó lo que iba a suceder en las próximas horas.

Jorge Bava estaría viviendo sus últimas horas como entrenador de Independiente Santa Fe. | Foto: Colprensa

Reunión en el camerino

Hugo Rodallega, en su rol como capitán, tomó la palabra dentro del camerino y habló en nombre de los jugadores de Santa Fe.

En la rueda de prensa contó cuáles fueron sus palabras para el técnico saliente. “Nosotros los miramos a la cara y les dijimos que fueran tranquilos, que se iban con un cariño y un afecto muy grande por parte de todos nosotros. Les dimos un gran abrazo y les agradecimos porque estuvieron aquí para afrontar este compromiso”, señaló.

“Ahora simplemente desearles lo mejor y nosotros estar fortalecidos. Como jugadores y como grupo tenemos que cubrirnos entre nosotros. Quede quien quede a cargo vamos a dar lo mejor”, sentenció Rodallega.

De acuerdo con el comunicado oficial de Independiente Santa Fe, el equipo quedará bajo las órdenes de Francisco López como técnico interino y Grigory Méndez en calidad de asistente.

Cabe recordar que López estuvo al mando del cuadro cardenal tras la salida de Pablo Peirano e hizo la transición para entregarle el cargo a Bava. De hecho, se mantuvo como asesor durante todo el campeonato y celebró la décima estrella al lado del plantel.

Las palabras de Jorge Bava

Jorge Bava, sentado al lado de Rodallega, contó cómo fueron las últimas horas en medio del revuelo mediático que ocasionó su despedida.

“Hace dos días tuve una oferta y con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla. Vimos una oportunidad para nuestro futuro y el club tuvo toda la intención a raíz de eso para poder contar con nosotros, pero se lo dije a Eduardo Méndez en su momento, no podíamos permitir que se hicieran locuras porque los jugadores son los más importantes”, relató el estratega uruguayo.

Bava estará viajando este jueves a Asunción para firmar su contrato como nuevo DT de Cerro. “A veces pasa que hay un afecto grandísimo y no está la suerte de haberlo coronado. Soy privilegiado para estar en el momento en que se logró un título. La décima fue espectacular y gigante”, declaró.

El entrenador charrúa se deshizo en elogios para la afición. “No tengo dudas que son un gigante de América y Colombia, pero no toca mezclar las cosas. Vine convencido por el campeonato empezado, los vi por televisión y dije ‘por qué no’. Hablé con Pablo Peirano, pero se quedó corto con todos los atributos que me dio del club”, añadió.