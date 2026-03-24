Abelardo de la Espriella critica resultados de encuestas y se desmarca del “establecimiento” y “la clase política de siempre”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la contienda de 2026. En un extenso mensaje les contestó a quienes han criticado su aspiración.

El abogado cuestionó las encuestas recientes y a la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia. Dijo que allí estarían los mismos políticos de siempre.

“Aquí sigo firme y cumpliendo a rajatabla con la estrategia, con el deber; sin ustedes nada de lo que ocurre en este movimiento popular sería posible, gracias por eso. Hoy les hablo con el corazón en la mano y la cabeza fría para enfrentar esta batalla final”, aseguró De la Espriella.

El candidato presidencial alertó que se vendrían “las horas más oscuras”, pero aclaró que seguirá adelante en su aspiración. “No se sometió, no se arrodilló para negociar en una consulta de los de siempre el mandato que ustedes me habrían entregado. El Tigre que no se detiene desde los ataques viles que llueven desde la izquierda, la derecha cobarde de supuestos amigos y de los enemigos de siempre”, agregó el abogado.

Según dijo, “Firme por la patria” no sería solamente un eslogan, sino que sería un “juramento” y un “grito de batalla”. “Es nuestro mantra y en este tramo final les pido que lo vivan con la misma valentía con la que me han acompañado hasta este punto”, dijo.

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De la Espriella reconoció que “la campaña que viene será muy dura y difícil” y habló del “establecimiento” y “la clase política de siempre”. “Los dueños del poder de siempre, los politiqueros de la rosca, los dinosaurios que llevan décadas turnándose el poder como si Colombia fuera un feudo privado, esos mismos que han traído a Colombia hasta aquí van a atacar con todo lo que tienen a la mano para intentar destruirme como sea”, alertó.

Abelardo de la Espriella junto a José Manuel Acevedo, su fórmula vicepresidencial. Foto: Colprensa

Según dijo, ya habrían intentado calumniarlo y “manipular encuestas a su antojo”. Y hasta habló de un “envenenamiento de las apuestas en línea”. “Esa es la guerra psicológica que han usado los de siempre en el pasado”, por lo que cuestionó si la dejaría aplicar en su contra.

En cambio, mencionó que supuestamente tendría el “fervor del pueblo” como ningún otro candidato. “En esta campaña no podemos caer en esa trampa psicológica, eso es lo que quieren, esas manipulaciones no tienen ningún efecto en un pueblo que ya se levantó, en un movimiento popular de los tigres que hemos decidido enfrentar a los dinosaurios politiqueros de siempre para derrotarlos y lograr con independencia total llegar al poder”, señaló el abogado.

De la Espriella afirmó que quiere derrotar a “la rosca de siempre” y convertir a Colombia en “una patria milagro”.

El abogado dijo que supuestamente se estaría “inflando a la candidata”, en las encuestas, haciendo referencia a Paloma Valencia, sin mencionarla. “Sabemos que este es un juego psicológico de los mismos que han hecho política con trampa y maña, un viejo truco más”, aseguró De la Espriella.

Además, insistió que no ha recibido en su campaña a los políticos tradicionales ni a los partidos políticos.

“Somos los nunca, los que nunca nos arrodillamos ni nos rendimos. Les pido que no caigan en provocaciones”, dijo. Y pidió no caer en campañas de desprestigio en su contra.

El candidato pidió aguantar con dignidad estos supuestos ataques en su contra y solicitó subir el nivel del debate. “Nuestra fuerza está en ser coherentes. La gente ya se cansó de lo mismo. Voy a recorrer toda la patria”, mencionó.