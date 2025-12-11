Centro Democrático exige al Gobierno Petro más medidas de seguridad en Antioquia tras recientes atentados

El concejal del Centro Democrático Sebastián López, quien es el presidente del Concejo de Medellín, lanzó este miércoles un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional por lo que calificó como un “abandono” frente a la creciente ola de terrorismo y criminalidad que enfrenta la capital antioqueña.

El abandono del Gobierno Nacional tiene a Medellín y Antioquia enfrentando solos el terrorismo y la criminalidad.



Desde los principios que representamos en el Centro Democrático, la exigencia es clara: mano firme, resultados ya y cero contemplaciones con los violentos.



A través de un video que publicó en su cuenta de X, el cabildante aseguró que Medellín y Antioquia “están enfrentando solos” la presión de grupos delincuenciales que, en las últimas semanas, han incrementado su accionar en varios corredores estratégicos de la región.

Además de eso, López afirmó que la posición de su colectividad es firme: exigir “mano dura, resultados ya y cero contemplaciones con los violentos”.

El mensaje se suma a las voces de preocupación que han expresado autoridades locales ante los recientes hechos de violencia, incluidos ataques contra la fuerza pública, el incendio del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el atentado en el peaje del Área Metropolitana, las extorsiones y las disputas entre estructuras ilegales.