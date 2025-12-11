Suscribirse

Centro Democrático exige al Gobierno Petro más medidas de seguridad en Antioquia tras recientes atentados

Un concejal de Medellín cuestionó la falta de respaldo institucional y exigió acciones inmediatas ante el recrudecimiento de la violencia en la ciudad.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 8:10 p. m.
El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, hizo un llamado al Gobierno Nacional para robustecer las medidas de seguridad.
El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, hizo un llamado al Gobierno nacional para robustecer las medidas de seguridad. | Foto: Semana

El concejal del Centro Democrático Sebastián López, quien es el presidente del Concejo de Medellín, lanzó este miércoles un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional por lo que calificó como un “abandono” frente a la creciente ola de terrorismo y criminalidad que enfrenta la capital antioqueña.

Contexto: Grave explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá: reportan un muerto y varios heridos, entre ellos dos policías

A través de un video que publicó en su cuenta de X, el cabildante aseguró que Medellín y Antioquia “están enfrentando solos” la presión de grupos delincuenciales que, en las últimas semanas, han incrementado su accionar en varios corredores estratégicos de la región.

Además de eso, López afirmó que la posición de su colectividad es firme: exigir “mano dura, resultados ya y cero contemplaciones con los violentos”.

Contexto: Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

El mensaje se suma a las voces de preocupación que han expresado autoridades locales ante los recientes hechos de violencia, incluidos ataques contra la fuerza pública, el incendio del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el atentado en el peaje del Área Metropolitana, las extorsiones y las disputas entre estructuras ilegales.

“El deber de la autoridad es proteger a la ciudadanía y aquí la autoridad se respeta”, sostuvo el presidente del Concejo, quien insistió en que la seguridad debe ser una prioridad nacional y no una carga exclusiva para las administraciones regionales.

