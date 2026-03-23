Las cifras de la fortuna: Walter Mercado destapó los números de la suerte para el 23 de marzo

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. A pesar de su fallecimiento en 2019, su legado se mantiene vigente gracias a su familia, que sigue difundiendo las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales son esperados por miles de seguidores.
Para este lunes festivo 23 de marzo, se dieron a conocer consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a muchas personas en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes creen en su visión y buscan atraer la fortuna.
El medio El Nuevo Herald fue el encargado de recopilar estos designios para el inicio de la semana, compartiendo mensajes dirigidos a cada signo del zodiaco.
Aries
Se proyectan éxitos profesionales, ascensos y nuevas responsabilidades. Se favorecen estudios, viajes y crecimiento personal.
Números de suerte: 9, 45, 6.
Tauro
Se enfoca en construir estabilidad y avanzar hacia metas claras. Surgen oportunidades laborales y se fortalecen relaciones amorosas.
Números de suerte: 7, 40, 36.
Géminis
Hay sorpresas familiares y mayor conexión con los seres queridos. En el amor, se superan pruebas que permiten tomar decisiones importantes.
Números de suerte: 50, 4, 20.
Cáncer
Se recomienda atención a asuntos legales y documentos. Se fortalece la seguridad personal y mejora el amor y la salud.
Números de suerte: 46, 28, 13.
Leo
Se prioriza la estabilidad económica mediante sacrificios. Crecen oportunidades de negocio y aumento de ingresos.
Números de suerte: 5, 14, 32.
Virgo
Atrae amor, prosperidad y suerte. Cuenta con libertad, talento y creatividad para alcanzar objetivos y destacar.
Números de suerte: 7, 19, 22.
Libra
Continúan cambios positivos y recuperación de lo perdido. Se recomienda independencia emocional y cuidar la salud.
Números de suerte: 30, 19, 8.
Escorpio
Mejora la vida amorosa y se impulsa la iniciativa. En el trabajo, se abren nuevas metas y alianzas; se sugiere ahorrar.
Números de suerte: 8, 40, 17.
Sagitario
Se aconseja eliminar lo negativo y enfocarse en lo esencial. Se potencian talentos artísticos y la expresión personal.
Números de suerte: 6, 10, 43.
Capricornio
Se advierte sobre la inestabilidad en el amor. Es momento de actuar con seriedad y buscar equilibrio emocional.
Números de suerte: 2, 16, 13.
Acuario
Se sugiere evitar conflictos ajenos y centrarse en lo propio. Es importante no juzgar y formar criterios propios.
Números de suerte: 38, 4, 7.
Piscis
La salud se relaciona con tensiones emocionales. Se recomienda cuidar el bienestar físico y mantener equilibrio interior.
Números de suerte: 1, 25, 2.