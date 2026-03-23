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Las cifras de la fortuna: Walter Mercado destapó los números de la suerte para el 23 de marzo

El legado del famosos sigue vigente, moviendo fibras en sus fieles seguidores.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de marzo de 2026, 6:41 a. m.
Estas son las combinaciones de Walter Mercado que lo acercarían a un millonario premio en la lotería
Estas son las combinaciones de Walter Mercado que lo acercarían a un millonario premio en la lotería Foto: Getty Images

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. A pesar de su fallecimiento en 2019, su legado se mantiene vigente gracias a su familia, que sigue difundiendo las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales son esperados por miles de seguidores.

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Para este lunes festivo 23 de marzo, se dieron a conocer consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a muchas personas en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes creen en su visión y buscan atraer la fortuna.

El medio El Nuevo Herald fue el encargado de recopilar estos designios para el inicio de la semana, compartiendo mensajes dirigidos a cada signo del zodiaco.

Aries

Se proyectan éxitos profesionales, ascensos y nuevas responsabilidades. Se favorecen estudios, viajes y crecimiento personal.

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Números de suerte: 9, 45, 6.

Tauro

Se enfoca en construir estabilidad y avanzar hacia metas claras. Surgen oportunidades laborales y se fortalecen relaciones amorosas.

Números de suerte: 7, 40, 36.

Géminis

Hay sorpresas familiares y mayor conexión con los seres queridos. En el amor, se superan pruebas que permiten tomar decisiones importantes.

Números de suerte: 50, 4, 20.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería.
Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería. Foto: Getty Images - Getty Images / Montaje: Semana

Cáncer

Se recomienda atención a asuntos legales y documentos. Se fortalece la seguridad personal y mejora el amor y la salud.

Números de suerte: 46, 28, 13.

Leo

Se prioriza la estabilidad económica mediante sacrificios. Crecen oportunidades de negocio y aumento de ingresos.

Números de suerte: 5, 14, 32.

Virgo

Atrae amor, prosperidad y suerte. Cuenta con libertad, talento y creatividad para alcanzar objetivos y destacar.

Números de suerte: 7, 19, 22.

Libra

Continúan cambios positivos y recuperación de lo perdido. Se recomienda independencia emocional y cuidar la salud.

Números de suerte: 30, 19, 8.

Escorpio

Mejora la vida amorosa y se impulsa la iniciativa. En el trabajo, se abren nuevas metas y alianzas; se sugiere ahorrar.

Números de suerte: 8, 40, 17.

Sagitario

Se aconseja eliminar lo negativo y enfocarse en lo esencial. Se potencian talentos artísticos y la expresión personal.

Números de suerte: 6, 10, 43.

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Capricornio

Se advierte sobre la inestabilidad en el amor. Es momento de actuar con seriedad y buscar equilibrio emocional.

Números de suerte: 2, 16, 13.

Acuario

Se sugiere evitar conflictos ajenos y centrarse en lo propio. Es importante no juzgar y formar criterios propios.

Números de suerte: 38, 4, 7.

Piscis

La salud se relaciona con tensiones emocionales. Se recomienda cuidar el bienestar físico y mantener equilibrio interior.

Números de suerte: 1, 25, 2.