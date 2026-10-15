Procuraduría abre investigación al jefe de comunicaciones de la ANT por video donde se le ve cocinando a un armadillo

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión abrir una investigación disciplinaria en contra del jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Yordi Medina Noriega, por el polémico video donde el funcionario está cocinando a un armadillo.

Dicho video generó indignación en diferentes sectores y han pedido que el funcionario sea retirado de su cargo. Sin embargo, la primera actuación que se conoce es la del Ministerio Público con esta investigación que se adelantará.

“Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras para que en el término de cinco días contados a partir del requerimiento efectuado por el asesor comisionado, remita certificación laboral de Yordi Medina Noriega, en la que conste fecha de designación, posesión y renuncia, si es el caso, salario mensual devengado para la vigencia 2026, funciones, últimos datos de contacto y copias de cédula y actos de nombramiento”, dice el documento de la Procuraduría.

Polémica por video del jefe de comunicaciones de la ANT cocinando un armadillo

Así mismo, se solicitó apoyo a la Dirección Nacional de investigaciones Especiales para verificar el video que ha sido publicado para determinar la identificación del jefe de comunicaciones de la ANT.

También se envía un oficio al Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para que “certifiquen si el armadillo es una especie protegida y si su consumo es permitido, especialmente, en la ciudad de Bogotá”.

Varios ciudadanos y líderes políticos expresaron su indignación luego de que el jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Yordi Medina Noriega, se grabara cocinando un armadillo.

Según una publicación que exalta la cultura llanera, se trata de un “gurre o cachicamo”, como se le conoce a determinadas especies de armadillo en varias regiones del país, entre ellas en los llanos orientales.

Una de las que reclamó fue la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quien defiende la causa animalista.

“Presidente Abelardo De La Espriella, directora Lina María Garrido, denuncian que este funcionario de la Agencia Nacional de Tierras está involucrado en el consumo de un armadillo: animal silvestre protegido por ley. Por los animales y por la legalidad, lo correcto es investigar la denuncia y, en caso de confirmarla, tomar medidas penales y disciplinarias”, pidió la congresista.

Desde distintos sectores han señalado que se trata de una especie silvestre amenazada y han cuestionado si el funcionario incurrió en delitos ambientales. También sostienen que quien representa al Estado debería proteger la fauna.

“En la ANT, al parecer, la protección de la fauna silvestre también quedó en veremos. Yordi Medina, director de comunicaciones de la entidad, exhibiendo un armadillo como si fuera un juguete”, cuestionó la senadora Laura Cristina Ahumada, del Pacto Histórico.

La investigación determinará la presunta responsabilidad del funcionario de la Agencia Nacional de Tierras y se conocerán las posibles consecuencias.