Hora del Plan de Desarrollo: en octubre habrá 12 encuentros regionales para construirlo

Aunque suele verse como “un arbolito de Navidad” porque le cuelgan todo lo que posteriormente podrá convertirse en un proyecto de ley, un decreto, una norma, el Plan de Desarrollo es una de las iniciativas legislativas más importantes para una Nación, y el del próximo cuatrienio empieza a construirse en las regiones, a partir de un cronograma que se inicia este 6 de octubre.

Se trata de la hoja de ruta legal y formal que plasma las estrategias, metas, programas y presupuestos de un gobierno durante su período presidencial. Es decir, allí se verá qué tanto se retoman las promesas de campaña para convertirlas en proyectos.

La misión es compleja, por lo cual, arranca desde ya: este 6 de octubre, según cronograma establecido por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

Julián Buitrago, director de Planeación Nacional Foto: DNP / Cortesía

Serán 12 encuentros regionales distribuidos a lo largo de cuatro semanas, de manera que en noviembre ya debe haber un avance significativo, en la elaboración del documento, que suele ser un mamotreto, de al menos 500 páginas o más.

El lanzamiento de los encuentros regionales fue liderado por el director de Planeación, Julián Buitrago, quien se desplazó hasta Pereira, capital del departamento de Risaralda, donde se iniciaron las jornadas.

Cronograma para abordar temas del Plan de Desarrollo 2026-2030. Foto: DNP-Documento

Para esta ocasión se establecieron 7 temáticas que serán el esqueleto del Plan de Desarrollo del cuatrienio 2026-2030.

1. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: este eje, por las temáticas que abordará, se construirá con alcaldes, secretarios de planeación, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, gremios de la construcción y autoridades ambientales.

2. Patriotismo Constitucional: toca a autoridades de seguridad y justicia, consejos de participación, víctimas y entidades fronterizas.

3. Social: se enfoca en los temas que manejan las secretarías de salud, educación y desarrollo social, organizaciones de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, que son los convocados a esta mesa de trabajo.

4. Económico: Focus: Cámaras de comercio, gremios productivos (agroindustria, minero-energético, turismo, CTeI) y MIPYMES.

5. Colombia de las Regiones: Focus: Gobernadores, esquemas RAP, áreas metropolitanas y secretarios de planeación departamental.

6. Transformación del Estado: Focus: Consejos territoriales de planeación, oficinas de planeación municipal/departamental y veedurías ciudadanas.

7. Educación: Focus: Sector educativo, comunidad académica, docentes e instituciones de formación técnica y superior.