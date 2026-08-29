Giro en Alianza Verde: los tres hechos que marcan distanciamiento del Gobierno

El sector mayoritario de la Alianza Verde que respaldó a Iván Cepeda a la presidencia cada vez parece más cercano a Abelardo De La Espriella. SEMANA documentó tres hechos que lo evidencian.

La Alianza Verde la emprende contra el Pacto Histórico tras elección de magistrados del CNE donde ganó De La Espriella: “Exclusión” y “saboteo”

1) El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó una carta de seis mandatarios regionales productores de petróleo enviada al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la que apoyó la continuidad de Ricardo Rodríguez Yee, nombre que respalda el Gobierno, en la Junta Directiva de Ecopetrol. 2) La Alianza Verde se declararía en independencia frente al Gobierno del Tigre en dos semanas, cuando se realice la asamblea general, pese a la oposición del ala petrista del partido. 3) Esta semana, la mayoría de los verdes en el Congreso votaron por Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, y no por el del Pacto Histórico, al CNE.