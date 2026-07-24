Tres charlas TED de mujeres que cambiaron la conversación global sobre liderazgo, creatividad e innovación

Hay ideas que solo necesitan un escenario y unos minutos para cambiar una vida. Y las charlas TED buscan ser eso: espacios donde la experiencia personal se convierte en aprendizaje colectivo. Sheryl Sandberg, Linda Hill y Margaret Heffernan –una ejecutiva tecnológica, una profesora de Harvard y una empresaria y escritora, respectivamente– subieron a esos escenarios para hablar de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo, y se convirtieron en una referencia obligada sobre cómo lideramos hoy.

Tolerar el desacuerdo

Linda Hill (3.261.493 reproducciones en TED.com)

Linda Hill, coautora de estudios sobre liderazgo colectivo e innovación. Foto: Getty Images

Linda Hill es profesora de administración de empresas en Harvard Business School y coautora de estudios sobre liderazgo colectivo e innovación. En su charla TED sostiene que los líderes más innovadores no imponen soluciones, abren espacio para que las ideas surjan de todo el equipo, pues según su visión, dirigir para la creatividad exige tolerar el desacuerdo e integrar perspectivas distintas, aceptando la incertidumbre como parte natural e inevitable del proceso.

Negociar con firmeza

Sheryl Sandberg (12.410.391 reproducciones en TED.com)

Sheryl Sandberg, fue directora de operaciones de Facebook y escribió el libro Lean In. Foto: Getty Images

Sheryl Sandberg fue directora de operaciones de Facebook y escribió el libro Lean In, referencia obligada sobre liderazgo femenino. En su charla TED plantea que las mujeres enfrentan barreras internas y externas para llegar a posiciones de poder. Por eso, propone acciones concretas para reclamar un espacio profesional real y sostener carreras en el largo plazo: sentarse a la mesa, negociar con firmeza y buscar una pareja que comparta las tareas del hogar.

¿Qué tanto pesa el talento?

Margaret Heffernan (4.592.133 reproducciones en TED.com)

Margaret Heffernan, empresaria, escritora y profesora especializada en dinámicas de equipos de trabajo. Foto: Getty Images

Margaret Heffernan produjo documentales y dramas para la BBC antes de convertirse en empresaria, escritora y profesora especializada en dinámicas de equipos de trabajo. En su charla TED cuestiona la idea de que reunir a las personas más talentosas garantiza mejores resultados, ya que los equipos más productivos son aquellos donde existe confianza mutua y disposición genuina para ayudarse entre colegas, un vínculo que pesa más que la competencia.