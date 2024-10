Keily y Polly, los Bulldogs franceses que fueron hurtados en el barrio La igualdad el pasado 11 de octubre

En diálogo con SEMANA, Albeiro Caro, dueño de los perritos, comentó lo que ocurrió en la madrugada del viernes 11 de octubre, momento en que un sujeto ingresa a la casa de la familia de Polly y Keilly y se los lleva. “ Tenemos dos Bulldog Francés y tenemos un San Bernardo, los tres duermen juntos, los tres se la pasan juntos. Mi esposa me dice que como a las 2:30 de la mañana escuchó un ruido, o sea que la perrita ladró, pero le pareció normal y siguió durmiendo”.

El calvario para la familia de los Bulldogs francés apenas iniciaba, pues, horas más tarde, se percatarían que sus compañeros peludos ya no estaban en la casa. “Yo llegué sobre las 9:10 de la mañana, la perrita pequeña siempre bajaba y saludaba contenta y ese día no bajó, tampoco vi al macho. Solo lo vi ahí vi al San Bernardo. Pero, pues la puerta estaba cerrada, la chapa se veía normal, o sea, no se veía nada extraño”, aseguró Albeiro Caro en diálogo con SEMANA.